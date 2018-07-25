Пользователи Reddit пришли в восторг от «бессмертного русского»

Фото из открытых источников

Довольно давно появившееся в Сети видео (смотрите ниже), на котором запечатлен металлург из Армении, проделывающий невероятные трюки с расплавленным металлом, внезапно "всплыло" на популярном западном портале обо всем на свете Reddit.

Реддитеры, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, почему-то приняли бесстрашного сталелитейщика за гражданина РФ и прозвали его "бессмертным русским".

Все началось с того, что пользователь "Реддита" отыскал где-то на просторах YouTube старую видеозапись со сталеваром-трюкачом, и опубликовал ее на своем любимом портале. Другие реддитеры пришли от увиденного в настоящий восторг.

"Только посмотрите-ка на этого русского! Он ведет себя так, будто является бессмертным!", — поразились зарубежные интернет-пользователи.

И все бы ничего, но на видео не гражданин России, то есть, пользователи Reddit немного ошиблись. На самом деле в ролике изображен металлург из Алаверди, что в Армении. Да и ролик, как необходимо отметить, уже довольно старый, то есть, в свое время его видели очень многие. Но, как это часто бывает, старые популярные видеоролики иногда обретают совершенно новую жизнь.