Среда 25 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Пользователи Reddit пришли в восторг от «бессмертного русского»

Пользователи Reddit пришли в восторг от «бессмертного русского»

Среда, 25 Июля 2018 12:50
Пользователи Reddit пришли в восторг от «бессмертного русского» Фото из открытых источников

Довольно давно появившееся в Сети видео (смотрите ниже), на котором запечатлен металлург из Армении, проделывающий невероятные трюки с расплавленным металлом, внезапно "всплыло" на популярном западном портале обо всем на свете Reddit.

 

Реддитеры, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, почему-то приняли бесстрашного сталелитейщика за гражданина РФ и прозвали его "бессмертным русским".

 

Все началось с того, что пользователь "Реддита" отыскал где-то на просторах YouTube старую видеозапись со сталеваром-трюкачом, и опубликовал ее на своем любимом портале. Другие реддитеры пришли от увиденного в настоящий восторг.

 

"Только посмотрите-ка на этого русского! Он ведет себя так, будто является бессмертным!", — поразились зарубежные интернет-пользователи.

 

И все бы ничего, но на видео не гражданин России, то есть, пользователи Reddit немного ошиблись. На самом деле в ролике изображен металлург из Алаверди, что в Армении. Да и ролик, как необходимо отметить, уже довольно старый, то есть, в свое время его видели очень многие. Но, как это часто бывает, старые популярные видеоролики иногда обретают совершенно новую жизнь.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости русские
Главное за сутки
Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин напомнил, что…
Читайте также
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых…
Названо идеальное время для пробуждения на работу Названо идеальное время для пробуждения на работу Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно…
Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Если нанести на зубы наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, а затем облучить их синим световым излучением в течение четырех часов, то зубы приобретут белоснежно белый цвет — выяснили химики…
Тема дня
Новые приключения «Новичка» в Британии Новые приключения «Новичка» в Британии

Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Не были на пенсии, нечего и привыкать.

Еще »
Самые популярные материалы
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.