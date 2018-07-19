Россияне уходили в отпуск, чтобы посещать матчи, подработать и стать волонтерами ЧМ-2018

Фото из открытых источников

Rabota.ru, ведущий российский сайт по поиску работы и сотрудников выяснил, что 12% россиян брали отпуск во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Большинство делали это ради посещения матчей ЧМ-2018.

В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян из всех регионов России. Подробнее - в материале Planet Today.

Остальные либо не интересовались футболом, либо смотрели его по телевизору. У кого-то работа позволяла совмещать приятное с полезным. Респонденты писали: "я весьма далёк от футбола", "в дни игры России начальник делал "короткий день", "работаю в кафе, где транслировали матчи с чемпионата. Все болели за Россию", "успевала смотреть после работы".

Из тех, кто брал отпуск - 51% сделали это, чтобы посещать матчи ЧМ-2018. 15% стали волонтерами события, 13% - чтобы подработать на Чемпионате. У остальных отпуск не был связан с событием.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1200 респондентов







Исследуемая совокупность: ответившие "да" на вопрос №1.

Некоторые комментарии респондентов:

"Работал на стадионе Лужники во время чемпионата"

"Брал отпуск на 3 дня для поездки в Питер на матч Россия - Египет"

"Не было необходимости, смотрел практически все матчи"

"Моя работа позволяет мне проводить достаточно много времени дома, так что мне не составляло большого труда совмещать работу с просмотрами матчей"

"Отпрашивалась на матчи России, Хороший футбол, болела за Россию, смотрела по ТВ"

"Я не интересуюсь футболом"

"Все смотрю по телевизору"

Rabota.ru также поинтересовалась у российских работодателей, знают ли они с какой целю брали отпуска их сотрудники. В опросе приняли участие 300 представителей российских компаний.

8% работодателей отмечали, что их сотрудники берут отпуск ради посещения Чемпионата мира по футболу. 2% говорили, что работники будут волонтером и только 1% знали, что их сотрудники будут подрабатывать на Чемпионате. Остальные отвечали, что цель отпуска неизвестна или сотрудники в принципе не брали отпуск в данный период.