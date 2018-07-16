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Легко ли быть волшебницей: интервью с известным экстрасенсом, парапсихологом Алиевой Инессой (Наргиз Ханум) о ее работе и жизни

Понедельник, 16 Июля 2018 10:27
Легко ли быть волшебницей: интервью с известным экстрасенсом, парапсихологом Алиевой Инессой (Наргиз Ханум) о ее работе и жизни Фото из открытых источников

В современном мире, несмотря на научно-технический прогресс, есть место и для экстрасенсов, магов, астрологов.

 

Спрос на услуги добрых и злых волшебников растет, но настоящих мастеров все равно очень мало. Инесса Алиева, известная в мусульманских кругах как Наргиз Ханум, опытнейший и сильнейший экстрасенс и целитель, рассказала нам о себе и своем мастерстве. За долгие годы работы Инесса помогла тысячам людей, что подтверждается и множеством благодарных отзывов - как в социальных сетях, так и лично. Инесса – очень скромный и спокойный человек. Она не любит говорить и рассказывать о себе, предпочитая скорее слушать собеседника, чем повествовать о своих успехах. С людьми Инесса общительная, но в то же время и разговорить ее не столь просто, практики, как правило, ведут отшельнический образ жизни. Тем не менее, она любезно согласилась ответить на наши вопросы. 

 

Инесса, расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы стали экстрасенсом? Это ваш наследственный дар или Вы обучились мастерству в течении жизни? 

 

Магическими и эзотерическими практиками я занимаюсь очень давно. Я – парапсихолог и экстрасенс, доктор нетрадиционной медицины, занимаюсь биоэнерготерапией, предсказываю на картах Таро, Ленорман и Рунах. Почти тридцать лет своей жизни я отдала эзотерике и целительству. По материнской линии многие мои родственники владели эзотерическим мастерством деревенской магии. То есть, мой дар передался мне по материнской линии. Я не очень хотела этим заниматься, но в конечном итоге магические и эзотерические способности все равно взяли свое и я стала развивать их и двигаться в этом направлении. 

 

Несмотря на то, что дар передается по наследству, я все равно развиваюсь, совершенствую свои познания всю жизнь, осваиваю новые технологии и стараюсь перестраиваться на новый уровень. Именно постоянное постижение все новых и новых аспектов магии, народной медицины, энерготерапии, гадания позволяет мне эффективно помогать людям. Я состою в Союзе Целителей России и Беларуси, в двух Международных ассоциациях целителей, награждена орденами Авиценны, Гиппократа, Джуны и многими другими. В свободное время я развиваюсь в самых разных направлениях, принимаю знания, чтобы быть в курсе происходящих изменений, и конечно много читаю. Ведь человек, который хочет помогать другим, должен очень много знать, иметь не только сверхъестественные способности, но и достойный кругозор. Тем более, если экстрасенс или маг хочет еще и учить учеников, что-то советовать, выступать в качестве эксперта в средствах массовой информации. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем, не стагнировать, поэтому нахожусь в движении, совершенствуюсь, участвую в новых проектах. Сейчас я работаю по всему миру, выступаю в качестве эксперта на американских телеканалах, бываю в связи с профессиональной деятельностью в самых разных странах. Меня приглашают самые разные люди, включая предпринимателей, руководителей, чиновников. 

 

Как Вы считаете, какие качества в первую очередь необходимы экстрасенсу? Можно ли развить их в себе или они являются врожденными?

 

Начнем с того, что практически каждый человек имеет определенные сверхъестественные, интуитивные способности. Но у подавляющего большинства людей они либо вообще подавлены, либо находятся в зачаточном состоянии. Лишь очень немногие люди чувствуют их настолько сильно, что уже в раннем возрасте ощущают свою «инаковость», а затем жизнь приводит их к карьере гадателя, целителя, мага. Сильные магические способности – наследственный дар, но если они проявляются у человека, их можно развивать. Что касается качеств, то экстрасенсу нужно быть коммуникабельным, готовым контактировать с незнакомыми людьми и при этом вести себя максимально тактично, хранить секреты, уметь выслушивать. Я бы сравнила деятельность экстрасенса с работой психолога, который занимается той же самой помощью людям в решении каких-то проблем. Очень часто люди идут к экстрасенсам с самыми интимными проблемами и секретами и надо это понимать и соблюдать максимальную деликатность. 

 

Кто чаще всего обращается к Вам за помощью? Можно ли выделить какие-то отдельные категории клиентов?

 

Клиенты у меня самые разные – это и мужчины, и женщины, и молодые люди, и пожилые, и даже детки, поскольку есть очень много болезней, которые исцеляются с помощью заговоров. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что какие-то люди обращаются чаще, а какие-то – нет. Наверное, я бы все же выделила женщин, поскольку как то так повелось, что женщины скорее пойдут за советом, за помощью. Женщина попросит помочь ей в семейных или любовных проблемах, даже на трудовом фронте. Впрочем, сейчас все больше обращаются ко мне и мужчины – с самыми разными вопросами и проблемами, от любовных «треугольников» до помощи в карьере или в бизнесе. Во-вторых, я все чаще наблюдаю на приеме солидных предпринимателей, чиновников, звезд шоу-бизнеса, которые тоже обращаются за экстрасенсорной, магической помощью. 

 

Почему все чаще к экстрасенсам обращаются именно бизнесмены – люди, которые считаются предельными рационалистами? 

 

Я думаю, что в любом большом бизнесе иррациональный фактор играет очень существенную роль. Удача, фортуна всегда иррациональны, но ведь они так значимы для любого предпринимателя. Многие бизнесмены и руководители, кстати, отнюдь не являются матерыми рационалистами, какими их представляет массовое сознание. Среди них много искренне верующих людей, которые очень большое внимание уделяют религии, религиозным обрядам. Какому бизнесмену не интересно погадать и узнать о собственном будущем, о перспективах своего проекта? Поэтому они и обращаются за помощью к магам и очень часто мы им действительно помогаем, за что они нас и благодарят, и оставляют отзывы о нашей работе. У многих очень известных и богатых предпринимателей есть свои экстрасенсы, которые работают десятилетиями, на протяжении многих лет. Фактически они экстрасенсы, целители, психологи в одном лице, и я могу сказать, что и у меня есть давние клиенты из числа предпринимателей, с которыми я сотрудничаю очень долго и оказываю им всестороннюю помощь. 

 

Чем Вы помогаете предпринимателям? Что они просят у Вас чаще всего? 

 

Поскольку с предпринимателями мне приходится сталкиваться достаточно часто, я оказываю им самую разную помощь. Начнем с того, что в прошлом я тоже была предпринимателем и я прекрасно понимаю их проблемы, знаю, как тяжела предпринимательская деятельность, как сложно регулярно справляться со всеми возникающими проблемами. Тем более, что предприниматели часто сталкиваются и со сглазом, и с недоброжелателями, и с нехваткой финансов. Предприниматели тоже люди, у них есть все те же проблемы, что и у обычных людей – изменяет супруг или супруга, появилась влюбленность, член семьи заболел или страдает от алкогольной, наркотической, игровой зависимости. В сложных ситуациях люди идут и к врачам, и к психологам, и к экстрасенсам. Я бы сказала, что к нам идут те, кто уже разуверился в рациональных методах решения своих проблем. 

 

Если говорить о сугубо предпринимательских просьбах, то они связаны, во-первых, с гаданием, то есть с определением перспектив бизнеса, каких-то проектов, с выяснением надежности тех или иных партнеров или сотрудников, с привлечением финансов, а во-вторых – со специальными ритуалами, которые призваны защищать бизнес от темных сил, от завистников и конкурентов, обеспечивать энергетическую защиту рабочих помещений, транспорта, квартир и дач. Я пропускаю любую проблему через себя, очень глубоко вникаю в нее, чтобы понять суть и такой подход позволяет мне действительно помогать людям, решать самые сложные вопросы. 

 

Оказываете ли Вы помощь в вопросах организации личной жизни? Например, если нужно кого-то приворожить или, напротив,  остудить? 

 

Да, разумеется. Решение проблем в личной жизни – пожалуй, одно из самых востребованных направлений, по которым работают современные экстрасенсы и маги. Снятие порчи, сглаза, проклятья, привороты, отвороты, венцы безбрачия, кольца бездетности и масса других негативных воздействий – всем этим я занимаюсь. Но вопросы личного характера это очень сложная тема, поэтому к каждому такому случаю я всегда подхожу индивидуально, сохраняю строгую конфиденциальность и деликатность в этих вопросах. 

 

Вы изготовляете талисманы и амулеты, можно чуть поподробнее рассказать о том, что они собой представляют и от чего могут помочь?

 

Я работаю с заказами на изготовление и зарядку специальных защитных талисманов. Такой талисман оберегает человека от порчи, проклятий, сглаза, любых других негативных воздействий. Мы все знаем, что на протяжении долгой истории человечества традиция амулетов и талисманов присутствовала во всех частях света. Естественно, это было неспроста. Людям действительно помогают амулеты и талисманы, можно привести массу историй о том, как они спасали людям жизнь во время войн, преступных нападений. 

 

Мы знаем, что предприниматели часто заказывают энергетические чистки. Что это такое и как Вы их проводите? 

 

Энергетическая чистка – это освобождение помещения от негативной энергии, выстраивание специальной системы защиты от воздействия негативной энергии. Я бы отметила, что любая энергетическая чистка состоит из двух ключевых аспектов – энергетического и ментального. Если мы говорим об энергетической чистке, то она подразумевает освобождение от негативных эмоций, энергетических потоков. Ментальная чистка освобождает человека от негативных мыслей и образов, то есть чистится сам уровень информации. Когда в помещении регулярно присутствует большое количество самых разных людей, такое помещение периодически нужно подвергать энергетической чистке, поскольку накапливаются сгустки негативной энергии. Эти энергетические сгустки нужно убирать, для чего я и провожу чистки машин, квартир, офисных помещений. 

 

Сейчас идет Чемпионат мира по футболу. К Вам обращались люди, которые делают ставки на футбольные команды, чтобы Вы помогли им и предсказали победу той или иной сборной? 

 

То, что мы видим сегодня на наших стадионах – настоящее чудо. Российская сборная, которую прежде сложно было назвать фаворитом мирового футбола, достигла невероятных успехов. Я считаю, что это прямой результат сочетания сразу нескольких факторов. Во-первых, это колоссальная мотивация наших футболистов на победу. Они сами себя настроили победить, они поверили в победу так сильно, что она материализовалась. Во-вторых, нашей сборной был дан мощнейший внешний энергетический импульс. Вся страна болела и переживала за нашу сборную, люди буквально молились за нее. Мастера, маги, экстрасенсы также как и все граждане страны направляли сборную России на победы с помощью своих молитв, заклинаний, специальных техник. Естественно, что такой энергетический заряд не мог не оказать своего влияния. Разумеется, что ко мне и другим специалистам обращаются футбольные болельщики, которые делают ставки на определенные команды. Я всегда помогаю таким людям дельным советом, но все равно нужно слушать и собственное внутреннее чувство. Если у человека развита интуиция, он не ошибется и сделает правильный выбор, а я ему в этом с удовольствием помогу. Футболисты также могут обращаться ко мне, ведь им сейчас чрезвычайно нужна энергетическая поддержка. 

 

Что Вы пожелали бы тем людям, кто хочет стать экстрасенсом или магом, но не знает с чего начать и как развить в себе эти способности?

 

Как правило, просто так экстрасенсами или магами не становятся. Для того, чтобы связать свою жизнь со сверхъестественным миром, надо обладать и соответствующими способностями, и определенным отсутствием страха перед неизведанным, но главное – желанием развиваться, совершенствовать себя. Нужно очень серьезно подумать, прежде чем делать окончательный выбор, но если выбор сделан – идти по выбранному пути и преодолевать себя, свои страхи и страсти, постоянно учиться, познавать новое. Сейчас очень большой спрос в обществе именно на черную магию, поскольку очень многие мастера работают именно с темными силами, становятся темными магами. Но я бы посоветовала не терять веру в добро, стараться использовать свои способности во благо людям, творить добро. Я хочу посоветовать и обычным людям не стесняться, если есть какие-то проблемы – обращаться за помощью ко мне, я всегда постараюсь помочь и решить самые сложные вопросы. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает, я помогу вам найти правильное решение и заставлю фортуну повернуться к вам лицом!

 

http://www.inessa-mag.com/

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Психолог
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