Школьник решил вступиться за одноклассницу и пришел на уроки в бюстгальтере

Акция протеста, устроенная явившимся на уроки в бюстгальтере британским школьником, привлекла внимание общественности и попала на страницы The Daily Mail, так что усилия подростка были не напрасны.
Все началось с того, что одноклассница юного бунтаря пришла в школу в спортивном топе — это очень не понравилось педагогам, которые публично отчитали ее перед классом и отправили домой. Глядя на некорректное поведение учителей, Рэймонд Дин решил провести акцию в поддержку униженной девочки.
"Учитель должен был отвести ее в сторону и объяснить, что не стоит надевать спортивный топ на занятия. Девушки и так не слишком уверены в себе, а после таких вот случаев, когда тебя отчитывают за "неправильный" лифчик перед всем классом, можно вообще заработать какую-нибудь глубокую травму", — пояснил подросток, который пришел в школу в спортивном бюстгальтере.
При этом, школьник подговорил троих своих друзей сделать так же. Их, в итоге, изолировали от остальных учеников и заставили снять топы. Дин, однако, наотрез отказался снимать свой лифчик, поэтому его выгнали с занятий. Комментируя этот инцидент, руководство расположенной в Ливерпуле школы отмечает, что спортивной одежде в школе не место. Мать мальчика, проявившего твердую гражданскую позицию, в свою очередь говорит, что гордится сыном.
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