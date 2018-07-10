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"Спалился" на еде: Американец 30 лет притворялся принцем Саудовской Аравии

Вторник, 10 Июля 2018 09:44
&quot;Спалился&quot; на еде: Американец 30 лет притворялся принцем Саудовской Аравии Фото из открытых источников

Любовь к свинине, слишком открыто продемонстрированная американцем по имени Энтони Жиньяк, стала причиной, по которой была разоблачена его фальшивая личность. Жиньяк, как сообщает таблоид The Daily Mail, на протяжении трех десятков лет притворялся саудовским принцем, но в конце концов был выведен на чистую воду.

 

Сорокасемилетний мошенник родился в Колумбии, однако в детстве его усыновила семья из США, поэтому вырос он уже в Америке. В 2008 году Жиньяка уже судили за мошенничество, но тот эпизод был лишь верхушкой огромного айсберга лжи, тщательно созданного мужчиной за несколько десятков лет.

 

Дело, из-за которого Жиньяка разоблачили, происходило в 2017 году — мошенник пытался обвести вокруг пальца девелопера Джеффри Саффером и выманить у него четыреста сорок миллионов долларов — якобы на развитие бизнеса.

 

"Я заметил, что он слишком налегает на свинину — а ведь блюда с ее содержанием запрещено употреблять правоверному мусульманину, за которого он себя выдает", — рассказывает Саффер, по словам которого, проверка, инициированная им, показала, что Жиньяк очень далек от саудовской королевской семьи. Теперь в отношении "принца" ведется судебное разбирательство, по итогам которого мужчина может оказаться за решеткой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости принц
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