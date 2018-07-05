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Эксперты назвали 5 мистических мест Москвы

Четверг, 05 Июля 2018 11:31
Эксперты назвали 5 мистических мест Москвы Фото из открытых источников

В Москве есть достопримечательности, которые лучше не посещать. Или посещать, но только после тщательного предварительного изучения их истории. Столичным местам с жуткой историей посвящен специальный материал, опубликованный на сайте newstraveller.ru

 

Мало кто знает, что дом номер 20 на Берсеневской набережной, который на вид является вполне благопристойным, на самом деле представляет собой очень жуткое место. Дом в буквальном смысле губил всех своих жильцов — об этом свидетельствуют пугающие предметы, найденные в его подвале (человеческие кости, цепи и пыточные приспособления).

 

Еще более жуткий объект — дом номер 77 на Садовнической улице. В начале двадцатого века здание провалилось под землю, похоронив семьдесят человек. Булочная, которую впоследствии здесь построили, тоже провалилась — на этот раз погибли двадцать четыре человека.

 

Патриаршие пруды раньше были местом, где пасли коз. Здесь нередко видели черного козла — предвестника бед и страданий.

 

Слышали фразу "У черта на Куличках"? Знающие люди говорят, что она связана с Церковью всех святых на Кулишках, где когда-то натурально поселился дьявол.

 

Популярная у туристов усадьба "Останкино" когда-то было кладбищем самоубийц и людей, которых не удалось опознать после смерти. А в Актеркином пруду, который здесь располагается, топились, например, актрисы. В общем, то еще местечко.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Мистика
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