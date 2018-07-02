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Каждый третий молодой житель России хочет эмигрировать

Понедельник, 02 Июля 2018 12:12
Каждый третий молодой житель России хочет эмигрировать Фото из открытых источников

Жители Российской Федерации, возраст которых лежит в диапазоне восемнадцати - двадцати четырех лет, склонны к эмиграции — о желании уехать из России заявил каждый третий опрошенный представитель этой возрастной категории.

 

Об итогах соответствующего опроса сообщили сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, желание эмигрировать выразили тридцать один процент жителей РФ 18-24 лет.

 

Общий процент россиян, которые хотят покинуть страну, остается стабильным с 2010-го года — уехать хотят примерно десять процентов граждан. Самыми привлекательными странами в глазах собирающихся на ПМЖ за рубеж россиян являются Германия, Соединенные Штаты Америки и Испания. Жители РФ, при этом, стали тщательнее выбирать страну для эмиграции.

 

"Среди опрошенных, которые в последние два-три года выезжали из России в качестве туристов, оказалось несколько больше граждан, которые хотят эмигрировать — их доля составляет сорок шесть процентов. У каждого четвертого опрошенного россиянина есть родственники или знакомые, которые уже уехали на постоянное место жительство за рубеж в последние несколько лет", — отмечают представители ВЦИОМ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости эмиграция
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