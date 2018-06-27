Британец нашел потерявшегося кота спустя 10 лет

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Бело-рыжий кот по кличке Гарри, который пропал десять лет назад, внезапно нашелся, чем поверг в шок своего хозяина. Об уникальном случае, который произошел в Великобритании, пишет газета Metro.

По данным издания, Гарри пропал еще в 2008 году, будучи, в общем-то, котенком. Однажды он покинул свой дом, расположенный в городке Грейт Яртмут, что в графстве Норфолк, и не вернулся, чем заставил грустить своего хозяина, 39-летнего Марка Сэлисбари.

"Котенок был чипирован, поэтому я все это время не терял надежду на то, что от все-таки найдется", — говорит мужчина, у которого после пропажи Гарри появились еще два кота.

Прошло десять лет и Гарри действительно нашелся. Оказалось, что все это время он жил у некоего пожилого мужчины в соседнем графстве Саффолк.

Новый хозяин кота скончался, поэтому животное оказалось в приюте, где считали данные с его микрочипа и установили предыдущего владельца. Неплохой, как видим, аргумент в пользу чипизации животных, против которой традиционно выступают ретрограды. Чипировать, как отмечают специалисты, стоило бы и людей — благодаря такой мере общество смогло бы решить целый комплекс актуальных проблем.