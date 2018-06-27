Животные смогут путешествовать в поездах без сопровождения хозяев

Федеральная пассажирская компания (дочерняя структура РЖД) сообщает о новом сервисе, который начнет действовать шестнадцатого июля 2018-го года — с этого дня в российских поездах дальнего следования можно будет перевозить домашних животных без сопровождения.
Кошки и собаки, пернатые и грызуны, черепахи и также прочие животные смогут путешествовать без сопровождения владельца в одном из тринадцати поездов дальнего следования.
Для того, чтобы оформить соответствующую перевозку, необходимо будет обратиться в одну из специализированных багажных касс. При этом нужно будет заполнить специальную форму и приобрести билет, стоимость которого будет начинаться с 730 рублей.
Новый сервис позволит перевозить компактных теплокровных животных. Питомцы, при этом, должны будут находиться в клетках или контейнерах, в которых должен присутствовать абсорбент и прочие необходимые для ухода вещи. Например, поилка и корм. Во время перевозки за животными будут присматривать проводники.
Сервисом, как уточняется, не смогут воспользоваться владельцы животных, которые могут представлять опасность для работников ЖД и пассажиров.
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