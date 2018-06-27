Крымский мост обзавелся уникальной традицией

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Открытый весной транспортный переход через Керченский пролив, соединивший Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации, стал важнейшим объектом не только инфраструктурного и стратегического, но и культурного значения — пишет информационный ресурс inforeactor.ru в материале, посвященном уникальной традиции, сложившейся у пересекающих Крымский мост граждан.

Внушительный мост, представляющий собой увековеченное в железобетоне торжество величия России, сам по себе является довольно значимой достопримечательностью, то есть в Крым стоит ехать хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть мост.

Как и всякий объект такого масштаба, мост, несмотря на свой юный возраст, уже начал обрастать разнообразным фольклором. Вначале, еще до официального открытия Крымского моста, он стал героем стихотворений и песен, а теперь у моста появились собственные традиции.

"Люди, которые пересекают мост, фотографируют и снимают на видео потрясающие пейзажи, которые отсюда открываются, и, при этом, загадывают желания. Говорят, что такие желание имеют свойства сбываться. Такая вот удивительная магия у Крымского моста", — рассказывает Дмитрий Захаров, зампред коллегии АНО "Центр Исследований и Развития Евразийства".