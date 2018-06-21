Калифорния: В коробке с антикварной куклой обнаружили 36 тысяч долларов

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Мужчина из Калифорнии стал на несколько десятков тысяч долларов богаче, благодаря честному работнику благотворительного магазина (смотрите видео ниже).

Рэй Рейнхарт сказал, что сначала он не поверил, когда сотрудники магазина «Discovery», расположенного в Американском онкологическом обществе в Санта-Монике, сообщили ему, что нашли конверт полный денег в коробке с антикварной фарфоровой куклой.

Рэй пожертвовал магазину коллекцию кукол после смерти своей матери. В конверте находилось 36 000 долларов наличными.

Аналогичный клад был найден в прошлом году в комиссионном магазине в городе Ричардсон, штат Техас. Работница магазина, проверяя старое пальто на наличие пятен и дыр, обнаружила в кармане четыре конверта, в которых, в общей сложности, было 17 500 долларов.

К счастью, на одном их конвертов было написано имя, благодаря которому и была найдена женщина, сдавшая в скупку пальто своего умершего мужа.

78-летняя вдова сказала, что благодарна мужу за такой подарок, который поможет ей решить финансовые проблемы.