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Как выбрать мужской клатч

Пятница, 15 Июня 2018 15:54
Как выбрать мужской клатч Фото из открытых источников

Сумки, портфели и прочее уже давно отошли на второй план по сравнению с более стильными вариантами, которые представлены на рынке. В первую очередь не уступают по своему внешнему виду и функциональности мужские клатчи, которые отличаются привлекательным дизайном, функциональностью и интересным дополнением стильного образа. Их можно носить под деловой образ, а также в повседневной жизни.

 

Если раньше такой вариант считался женским, то теперь встречается и большое разнообразие мужских клатчей в магазине TrendBag.ru. При многообразии моделей значительно проще сделать выбор, подобрав тот вариант, который вам больше всего подходит.

 

Данный аксессуар приобретают многие мужчины, так как он достаточно удобен для того, чтобы сохранить в нем документы и деньги, которые всегда должны быть рядом. Такая сумка не занимает много места, ее удобно носить в руке, за счет наличия петли, при необходимости которую можно отстегнуть. Но чем отличается данная модель мужских сумок и как правильно ее выбрать? Разберем подробнее.

 

 

Что нужно знать

 

Перед тем как купить клатч, чтобы подчеркнуть свой статус, необходимо обратить внимание на несколько критериев, согласно которым можно подобрать отличный вариант. Клатчи можно выбрать по таким особенностям:

 

- модели;

- цвету;

- материалу;

- размеру;

- дополнительным декорациям.

 

Большинство клатчей имеют универсальный дизайн, что дает возможность носить их в любых ситуациях. Цвет стоит подбирать согласно палитре обуви и одежды, которая присутствует в вашем гардеробе. Чаще всего мужские сумки встречаются из кожи, экокожи, а также искусственных материалов. Стоит понимать, что натуральные материалы выглядят более солидно, но главное их отличие в том, что такие сумки отличаются большей практичностью и устойчивостью к различным механическим повреждениям.

 

Что касается декора, он может заключаться в наличии дополнительных пряжек, отделений, красивых блестящих замков. Также стоит обращать внимание и на внутреннюю составляющую: внутри клатча должно быть все, что вам нужно. В частности, отделение для купюр, монет, карточек.

 

 

Размеры стоит подбирать в зависимости от того, что вы будете носить в мужской сумке. Ориентируйтесь на свои пожелание и выбирайте в магазинах, где есть широкий ассортимент. Тогда вы сможете понять, что вам действительно больше всего нравится, и отдать предпочтение лучшему варианту из всех, что есть.

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Шубина Наталья Опубликовано в Вне политики   Теги клатч
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