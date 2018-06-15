В России начался священный мусульманский праздник Ураза-байрам

Сегодня, пятнадцатого июня 2018-го года, мусульмане Российской Федерации отмечают Ураза-байрам — праздник, который является одним из самых значимых для последователей ислама.
Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль мусульманского календаря. Другие названия праздника — Праздник разговения или Ид-аль-Фитр, что переводится с арабского как "Праздник прекращения поста". Речь идет о посте, который мусульмане соблюдают в течение священного месяца рамадан.
В период празднования Ураза-байрама (праздник продолжается в течение трех дней) принято молиться, осуществлять практики духовного самосовершенствования, а также прощать накопившиеся в течение года обиды. В праздничные дни мусульмане готовят особые блюда и угощают ими дорогих и близких людей.
По данным информационного портала inforeactor.ru, сегодня в Москве ожидается некоторый ажиотаж, связанный с празднованием Ураза-байрама. Городские службы столицы, в частности, ограничат движение автомобильного транспорта в районах мечетей, к которым потянутся внушительные потоки людей. Ограничения движения будут действовать с 16 до 23 часов.
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