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Нигериец похоронил отца в новом BMW вместо гроба

Четверг, 14 Июня 2018 12:22
Нигериец похоронил отца в новом BMW вместо гроба Фото из открытых источников

Житель Нигерии не успел подарить своему отцу автомобиль при его жизни, поэтому выполнил данное ранее обещание после смерти родителя — мужчина по имени Азубуике похоронил отца в специально купленном для этого новеньком BMW.

 

Отец Азубуике скоропостижно отошел в мир иной, однако это не освободило нигерийца от обещания (молодой человек обещал отцу авто). В общем, узнав о кончине родителя, Азубуике направился в автосалон и приобрел BMW X5 за шестьдесят шесть тысяч фунтов стерлингов. Это, если что, пять с половиной миллионов рублей. Затем, как вы уже догадались, новенький автомобиль был использован в качестве гроба.

 

Поступок Азубуике посеял раздор в социальных сетях — некоторые пользователи восхитились способностью нигерийца держать слово, другие же посчитали столь бессмысленную трату денег просто глупой.

 

Захоронение в автомобиле, как необходимо отметить, не является чем-то новым в мировой практике — подобное точно осуществлялось в Китае, один из жителей которого так любил свою Hyundai Sonata, что написал в завещании, чтобы его и похоронили в этой машине. Но в целом все это напоминает какие-то обычаи людей из древности, которых хоронили с лошадьми, женами и рабами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Нигерия
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