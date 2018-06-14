Нигериец похоронил отца в новом BMW вместо гроба

Фото из открытых источников

Житель Нигерии не успел подарить своему отцу автомобиль при его жизни, поэтому выполнил данное ранее обещание после смерти родителя — мужчина по имени Азубуике похоронил отца в специально купленном для этого новеньком BMW.

Отец Азубуике скоропостижно отошел в мир иной, однако это не освободило нигерийца от обещания (молодой человек обещал отцу авто). В общем, узнав о кончине родителя, Азубуике направился в автосалон и приобрел BMW X5 за шестьдесят шесть тысяч фунтов стерлингов. Это, если что, пять с половиной миллионов рублей. Затем, как вы уже догадались, новенький автомобиль был использован в качестве гроба.

Поступок Азубуике посеял раздор в социальных сетях — некоторые пользователи восхитились способностью нигерийца держать слово, другие же посчитали столь бессмысленную трату денег просто глупой.

Захоронение в автомобиле, как необходимо отметить, не является чем-то новым в мировой практике — подобное точно осуществлялось в Китае, один из жителей которого так любил свою Hyundai Sonata, что написал в завещании, чтобы его и похоронили в этой машине. Но в целом все это напоминает какие-то обычаи людей из древности, которых хоронили с лошадьми, женами и рабами.