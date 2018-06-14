Житель США на протяжении 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и выиграл

Фото из открытых источников

Гражданин Соединенных Штатов Америки, который на протяжении восемнадцати лет покупал лотерейные билеты и вписывал в них одни и те же числа, все-таки выиграл внушительную сумму.

По данным портала UPI, счастливого победителя зовут Майкл Трэн, а проживает от на территории штата Айдахо. Цифры, которыми он заполнял билеты лотереи Powerball, выглядят так: 6,10, 15, 25, 36. О каком-то скрытом значении этих цифр ничего не сообщается, то есть, неизвестно, почему Трэн выбрал именно их.

Но стратегия в конце концов оказалась успешной — заполнив своими счастливыми цифрами очередной лотерейный билет, американец выиграл два миллиона и триста тысяч долларов. После вычета налогов сумма уменьшится, но речь все равно идет о достаточно серьезных деньгах. Которые победитель собирается потратить на погашение ипотеки, а также на организацию резервного источника денег.

"Я смотрел на числа и видел что-то очень и очень знакомое. Я даже не сразу понял, что цифры, которые я вписывал в билеты почти два десятилетия, все-таки сработали! Это невероятно! Вы даже не представляете, что я сейчас чувствую", — делится впечатлениями мужчина.