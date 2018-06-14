Мужчина во время рыбалки достал со дна озера сейф с сокровищами

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Житель Великобритании, решивший стать кладоискателем после просмотра тематической телевизионной программы, вооружился мощным магнитом и отправился к ближайшему озеру, из которого извлек увесистый сейф с сокровищами.

Звучит как полнейший вымысел, однако эти события, несмотря на их кажущуюся неправдоподобность, действительно имели место быть. По данным портала klady.info, случай произошел в британском городе Челтнем. Двадцатидвухлетний местный житель, который решил попробовать себя в новом деле, наткнулся на клад с первой же попытки. Впрочем, все знают, что новичкам действительно довольно часто везет.

Парень просто посмотрел тв-шоу, а затем нашел необходимые инструменты и отправился к локальному озеру, предположив, что в нем, как и во всяком уважающем себя водоеме, таится что-то неизведанное.

Если бы дело происходило в России, то парень выловил бы разве что какого-нибудь мертвого бомжа, но в сказочной Британии все иначе — молодому искателю кладов посчастливилось достать со дна тяжелый сейф, внутри которого оказалась целая куча ценностей. В частности — украшения из драгоценных металлов и камней, медали, часы, а также письма. Теперь кладоискатель собирается вернуть все это добро его законным владельцам — парень предполагает, что сейф был похищен и утоплен в пруду грабителями.