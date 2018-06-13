«Роскачество» перед ЧМ-2018 выбрало самое вкусное пиво‍

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В преддверии чемпионата мира по футболу специалисты Роскачества провели масштабную проверку светлого фильтрованного пива, присутствующего на рынке Российской Федерации. По данным ТАСС, проверка была проведена по специальному поручению правительства.

Исследователи, в частности, проверили четыре десятка образцов пива, после чего сделали неутешительные выводы — ни один из протестированных образцов не был удостоен высшего балла за вкусовые характеристики.

"Мы проверили пиво самых разных ценовых категорий — стоимость протестированных напитков составила от шестидесяти до двухсот шестидесяти рублей за литр. И несмотря на то, что ни один из напитков не получил высшую оценку за вкус, в целом все не так плохо — например, среди проверенной продукции не было ни одного синтетического пива", — говорят представители Роскачества.

Под синтетическим пивом подразумевается то, которое, согласно народным легендам, делается из какого-то химического порошка, воды, спирта, а также красителей и вкусовых усилителей. Производить пиво по такой гипотетической технологии, как отметили эксперты, просто невыгодно — естественный метод получения пива является менее затратным.