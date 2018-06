ЦРУ написало с ошибкой объявление о поиске русскоговорящих сотрудников

Фото из открытых источников

На твиттер-странице американской разведки появилось любопытное объявление, при помощи которого ЦРУ намеревается найти владеющих русским языком сотрудников. Любопытно объявление тем фактом, что написано оно с ошибкой.

"Вы владеете русским языком? Вы американский гражданин со степенью бакалавра? Заинтересованы в служении своему государству? Тогда ознакомьтесь с разделом вакансий на нашем сайте, наверняка вы найдете там что-то интересное для себя", — написано в записи, которая появилась накануне в официальном твиттере ЦРУ.

Дотошные обитатели "Твиттера" обратили внимание на ошибку, которая присутствует в тексте записи. Ошибка, в частности, прокралась во фразу "Are you an US citizen with a college degree?". Тут, как видно, использован артикль "an", тогда как согласно правилам, должен быть применен "a". Почему "a", если следом идет гласная буква? Потому что звук [ju:] является согласным, а применение артикля должно быть продиктовано именно звуком.

ЦРУ, как отмечают эксперты, постоянно ищет новых сотрудников при помощи социальных сетей. Методы, при этом, используются довольно специфические — как-то раз ЦРУшники искали лингвиста, заманивая кандидатов возможностью "раскрыть правду".