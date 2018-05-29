Лучший эксперт мая Наталья Переверзева

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Развитие бизнес-проектов в современных условиях быстрых изменений, высокой конкуренции требует профессиональной экспертизы, включающей системную подготовку, постоянное развитие, повышение, наращивание, оттачивание компетенций в форме переподготовки, повышения квалификации руководителей и персонала, как одного из основных ресурсов развития бизнеса.

Умение разрабатывать стратегические гибкие решения на быстро меняющемся рынке – важный фактор успеха современного бизнеса. И для таких решений мало небольшой группы ТОП-менеджеров или руководителей, необходимо привлечение профессионалов, консультантов, executive и бизнес-коучей, помогающих иначе взглянуть на привычные вопросы, раскрыть видение по-другому, структурировать множество значимых задач, поставить глубокие вопросы, способствующие основательной проработке решений.

Современный российский бизнес сложно представить без консалтинга и коучинга. Специалистов в данной сфере много. Качественные услуги предоставляют единицы. Одной из компаний, отвечающих за качество и ожидаемый результат клиента, является консалтинговая компания Style of Success. Development Business или ООО «Стиль успеха», предоставляющая услуги стратегического консалтинга, профессионального подбора персонала, формирования, обучения и развития команд, развития системы продаж, индивидуального коучинга руководителей и обучения коучинговым технологиям в управлении.

Учредитель и руководитель компании ООО «Стиль успеха» Наталья Юрьевна Переверзева – специалист международного уровня, работает с клиентами на территории России, Чехии, Швеции, Италии.

Путь Натальи Переверзевой в коучинг и консалтинг начался давно. В 1993 г. она экстерном окончила факультет психологии и педагогики Волгоградского государственного педагогического университета, в 2000 г. получила второе высшее образование на факультете экономики и управления на предприятии Московского государственного университета дизайна и технологий. Окончив в 2007 г. аспирантуру Современной гуманитарной академии по направлению «Социальная философия», Наталья Юрьевна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук «Роль интуиции в принятии решений». После на протяжении 5 лет прошла и успешно завершила 6 различных курсов коучинга и НЛП в 3-х известных международных ассоциациях коучинга, тренерства у самих их основателей. В настоящем является Сertified Professional Master and Trainer of Coaching&BusinessTrainer международного класса ICU, Certified NLP practicer ICTA, Сertified Executivecoach ICC, член международных ассоциаций ICC, ICU, сертифицированный Мастер R2. За свою многолетнюю управленческую и тренерскую практику провела более 2000 мастер-классов, тренингов, семинаров для взрослой и молодежной аудиторий. В 2015 г. вошла в Топ-10 бизнес-тренеров по версии сервиса ТОП ТРЕНИНГОВ И БИЗНЕС ТРЕНЕРОВ (http://toptrainer.ru/).

В 23 года Наталья Переверзева возглавила районный филиал Молодежной биржи труда и более 12 лет руководила им, отвечая за трудоустройство молодежи от 14 до 30 лет. Параллельно развивала собственный бизнес в сфере услуг красоты и стиля. Более 24 лет Наталья Юрьевна преподавала в различных представительствах ВУЗов социологию, философию, логику, общую и личную психологию, стратегический менеджмент и теорию организации, имиджелогию и др.

Профессионально коучингом Наталья Переверзева начала заниматься с 2010 г. Работа в сфере трудоустройства помогла Наталье понять основные тренды современного рынка, выявить ключевые проблемы молодых и не очень людей в сфере трудоустройства. Большую роль в дальнейшем развитии профессиональных навыков сыграла работа в качестве HR-руководителя и директора по персоналу управляющих компаний ЗАО Холтекс АВТО, «1С – Архитектор бизнеса» и др. В 2015 г. на премию «HR бренд 2015» был номинирован проект оптимизации работы и повышения вовлеченности персонала в компании «1С – Архитектор бизнеса», которым Наталья как HR-руководитель занималась более 2 лет.

В настоящем созданная Натальей Переверзевой компания работает по таким ключевым направлениям, как стратегический консалтинг, развитие продаж, подбор персонала, обучение и развитие, коучинг руководителей и обучение коучингу в управлении. И компания не могла бы развиваться без классной команды профессионалов: Бондаренко Анны, HR бизнес-партнера компании, которая развивает направление подбора персонала и формирования команд, Смоленцева Константина, специалиста по крупным проектам стратегического консалтинга международного уровня, Черниковой Татьяны, специалиста в стратегическом консалтинге и проведении стратегических сессий, Овчинниковой Светланы, опытного бизнес-тренера и руководителя направления развития продаж.

Сама Наталья Юрьевна оказывает услуги в executive search индивидуальном карьерном коучинге, бизнес-коучинге, executive coaching, обучении коучингу.

В 2015 г. был разработан и аккредитован международными ассоциациями ICU, ICTA авторский курс Натальи Переверзевой в сфере подготовки управленцев, предпринимателей, консультантов и преподавателей навыкам коучинга. В 2016 г. прошли отдельные тематические тренинги-коучинги, в 2017 г. запущен интенсив обучения руководителей в Москве, в 2018 г. запущен интенсив обучения коучингу в системе образования, который будет проходить в одной из стран Европы летом, совмещая обучение, сертификацию и отдых участников. Этот курс востребован директорами и преподавателями школ, колледжей, высших учебных заведений, сотрудниками органов управления образованием.

24 апреля 2018 г. компания ООО «Стиль успеха» стала членом Московской торгово-промышленной палаты, в которой Наталья Переверзева возглавила один из подкомитетов МТПП по развитию системы бизнес-образования ( https://mostpp.ru/for-members-of-mtpp/New-members-of-MTPP)

В настоящее время Style of Success. Development Business ведет активную работу не только в России, но и за ее пределами.

Наталья Переверзева не собирается останавливаться на достигнутом и будет развивать ряд интересных проектов и дальше с командой профессионалов компании, вместе со своим бизнес-партнером Анной Бондаренко.

Будучи специалистом высокого класса, она заботится о постоянном совершенствовании своих профессиональных знаний, расширении кругозора, уровня общего развития наряду с сохранением истинно человеческих качеств – доброты, отзывчивости, и сохраняя женственность в условиях трудностей бизнес-среды. Ее уважают, любят и ценят близкие, дети, коллеги, партнеры, клиенты и ученики, а что может быть ценнее для подлинного специалиста, чем успехи учеников и позитивные отзывы клиентов?!

И наградой профессионалу и прекрасному человеку в качестве профессионального признания стала номинация в мае 2018 года:

Наталья Юрьевна Переверзева – «Лучший эксперт месяца».

Обзор представлен сервисом "Найдем Профессионала"