Восьмилетняя дочка помогла отцу стать матерью‍

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Дочь, которую воспитывает трансгендер из США Стефани Догерти, помогла ему (в оригинале — Майклу Догерти) перевоплотиться в женщину. Восьмилетняя девочка восприняла намерение отца сменить пол с энтузиазмом — пишет таблоид The Daily Mail.

Девочка по имени Зевая появилась на свет в 2010 году — как говорит Майкл/Стефани — после того, как он впервые "близко" пообщался с женщиной. Майкл очень обрадовался отцовству, поэтому не возражал, когда ребенка было решено отдать на воспитание ему.

"Мы очень хорошо ладим с ней — мне кажется, что так происходит потому, что я чувствую себя в большей степени матерью, чем отцом", — говорит трансгендер, комментируя свои отношения с дочерью.

Осенью 2017-го года Майкл решил распрощаться со своим оригинальным гендером и стать женщиной — при этом, он немного переживал относительно того, как эту новость воспримет его дочь.

"Я готовил ее к этому событию заранее — сначала стал носить такие же, как у нее, леггинсы, а затем мы, например, красили друг другу ногти на ногах. Когда я наконец посвятил ее в свои планы, она восприняла это абсолютно нормально — сразу же стала называть меня мамой вместо папы, а также планировать "девчачьи дела", которыми мы займемся", — рассказывает Стефани.