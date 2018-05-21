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Эксперты назвали российские города с самыми матерящимися жителями

Понедельник, 21 Мая 2018 11:14
Эксперты назвали российские города с самыми матерящимися жителями Фото из открытых источников

Исследование, посвященное распространению нецензурной брани по российским городам, провели специалисты маркетингового агентства ZOOM MARKET. По итогам проекта выяснилось, что самые матерящиеся россияне проживают в Перми.

 

Не очень сильно отстают от Перми такие города, как Воронеж и Иваново. Тут, кстати, следует отметить, что в исследовании ZOOM MARKET фигурируют только крупные города, так что ситуация с матом в небольших населенных пунктах может быть гораздо более тревожной, если оценивать ее с позиции чистоты речи.

 

Кроме Перми, Иваново и Воронежа, материться любят жители Оренбурга, Челябинска, Тамбова, Кемерово, Ростова-на-Дону, Брянска и Липецка.

 

Удивительно, но Москва обосновалась лишь на восемнадцатой строчке этого рейтинга. А вот Санкт-Петербург, будучи все-таки культурной столицей, занимает двадцать третью строку. На последнем месте по распространению мата среди жителей — Казань.

 

Данные, на основе которых был создан рейтинг, получены при помощи опроса, который производился среди трех тысяч респондентов. Возраст опрошенных граждан, как уточняется, составил от восемнадцати до пятидесяти четырех лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Мат
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