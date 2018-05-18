В Сеть попала еще одна таинственная звуковая иллюзия

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В Сети появилась еще одна звуковая иллюзия — не успели пользователи социальных сетей прийти в себя после ролика с "Янни" и "Лорел", как завсегдатаи портала Reddit отыскали видео (смотрите ролик ниже), в звуковом сопровождении которого можно услышать слова "brainstorm" и "green needle".

Пользователь Reddit, зарегистрированный под никнеймом squidjeep, утверждает, что если во время просмотра видео думать о "мозговом штурме" (перевод слова "brainstorm"), то вы услышите это английское слово, а если сконцентрироваться на "зеленой игре" (соответственно — "green needle"), то вам послышится этот вариант.

Реддитеры были шокированы роликом. Некоторые из них признались, что слышали на записи вообще очень неожиданные вещи. "Я слышал такое, что вы, люди, просто не поверите", — заговорил кто-то из пользователей портала переиначенными словами из "Бегущего по лезвию". Еще один посетитель ресурса отметил, что ролик погрузил его в состояние, близкое к наркотическому трансу.

Некоторые люди остались в недоумении. "Как там можно услышать что-то кроме "green needle"? Как? Вы что, издеваетесь?", — восклицают они.