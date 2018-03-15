Четверг 15 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» На Coffee&Tea Russian Expo рассказали о важности чая и кофе в жизни человека

На Coffee&Tea Russian Expo рассказали о важности чая и кофе в жизни человека

Четверг, 15 Марта 2018 09:16
На Coffee&amp;Tea Russian Expo рассказали о важности чая и кофе в жизни человека Фото из открытых источников

Сегодня в столице России стартует экспозиция Coffee&Tea Russian Expo — мероприятие, посвященное кофе и чаю. Выставка, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, будет проходить в "Сокольниках" по семнадцатое марта.

 

По словам организаторов экспозиции Coffee&Tea Russian Expo, принять в ней участие может абсолютно любой обитатель или гость Москвы. В рамках мероприятия будут проводиться семинары, мастер-классы и дегустации, которые представляют собой интерес не только для профессиональных представителей индустрии, но и для обыкновенных потребителей популярных напитков.

 

"Coffee&Tea Russian Expo — это в первую очередь площадка для профессионалов, однако она может представлять собой определенный интерес и для непрофессионалов. Например — для так называемых продвинутых потребителей, который смогут попробовать десятки и сотни новых для себя разновидностей напитков. Возможность на практике увидеть, как на вкус напитка воздействуют самые разнообразные параметры — весьма и весьма ценная", — говорит Рамаз Чантурия, председатель организационного комитета выставки.

 

Чантурия отметил, что чай — это не только традиционный напиток, употребляемый человеком уже более пяти тысяч лет, но и средство с особенно позитивным воздействием на организм — чай делает людей рассудительными, работоспособными и целеустремленными. А люди, которые изучают историю и сорта чая, тем самым постигают связь между поколениями.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости чай

Главное за сутки
Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля" Британия заблокировала предложенное РФ заявление по "делу Скрипаля" Великобритания заблокировала предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери. Об этом сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский. По его словам, предложенные британской делегацией поправки…
Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. Об этом заявили…
На российских дорогах появится новая разметка На российских дорогах появится новая разметка Новый ГОСТ дорожной разметки внедрит желтые и синие полосы на дорогах, сообщает Газета.ру. Документ ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» утвержден Росстандартом и…

Читайте также
Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Технология, которая вылечит: о новых методах лечения суставов рассказывает доктор Геворг Гулулян Многие люди сталкиваются с болезнями суставов. Кто имеет представление об этих страшных недугах, прекрасно понимают, насколько это больно, неприятно и как сильно мешает жить полноценной жизнью. Но современная медицина не…
Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Текст послания Владимира Путина станет основой методического пособия для московских учителей Глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что по его распоряжению городской методический центр займется изучением послания президента России, на основании материалов которого будут созданы методические пособия для учителей, сообщает…
Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Исаак Калина: применять в школах современные технологии нужно только по делу Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина 6 марта стал гостем программы «Вопросы, важные для всех». В рамках эфирного времени вожатый №2031 задал ему вопрос, когда стоит ждать использования в школах…
Ученые назвали неожиданную причину депрессии Ученые назвали неожиданную причину депрессии Депрессия является распространенным явлением и может возникнуть в любом возрасте. Проводилось немало исследований на эту тему, но до сих пор нет единого мнения по поводу самого эффективного подхода к терапии.…
Фото
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...

Видео

 

Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.