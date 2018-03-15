На Coffee&Tea Russian Expo рассказали о важности чая и кофе в жизни человека

Сегодня в столице России стартует экспозиция Coffee&Tea Russian Expo — мероприятие, посвященное кофе и чаю. Выставка, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, будет проходить в "Сокольниках" по семнадцатое марта.
По словам организаторов экспозиции Coffee&Tea Russian Expo, принять в ней участие может абсолютно любой обитатель или гость Москвы. В рамках мероприятия будут проводиться семинары, мастер-классы и дегустации, которые представляют собой интерес не только для профессиональных представителей индустрии, но и для обыкновенных потребителей популярных напитков.
"Coffee&Tea Russian Expo — это в первую очередь площадка для профессионалов, однако она может представлять собой определенный интерес и для непрофессионалов. Например — для так называемых продвинутых потребителей, который смогут попробовать десятки и сотни новых для себя разновидностей напитков. Возможность на практике увидеть, как на вкус напитка воздействуют самые разнообразные параметры — весьма и весьма ценная", — говорит Рамаз Чантурия, председатель организационного комитета выставки.
Чантурия отметил, что чай — это не только традиционный напиток, употребляемый человеком уже более пяти тысяч лет, но и средство с особенно позитивным воздействием на организм — чай делает людей рассудительными, работоспособными и целеустремленными. А люди, которые изучают историю и сорта чая, тем самым постигают связь между поколениями.
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