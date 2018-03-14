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Художник Николай Ламм показал мир глазами кошки

Среда, 14 Марта 2018 11:59
Художник Николай Ламм показал мир глазами кошки Фото из открытых источников

Принято считать, что у кошек отличное зрение, однако исследования офтальмологов и ветеринаров указывают на определенные проблемы, которые имеются у кошачьих при зрительном способе познания мира. Кошки видят мир не очень четко и не очень ярко — говорит художник Николай Ламм, представивший изображение, демонстрирующее разницу между человеческим и кошачьим взглядом на реальность.

 

В общем, сверху на прикрепленной картинке — взгляд человека, а снизу, соответственно — взгляд кошки. Это, впрочем, лишь очень приблизительное представление, так что не думайте, что кошки видят мир именно вот так.

 

Но если и не так, то очень похожим образом — заявляет автор проекта, художник Николай Ламм. Кошки, по его словам, видят действительность под несколько более широким углом, но не очень четко, да еще и с довольно приглушенными цветами. Все это обусловлено особенностями строения их зрительного аппарата.

 

Короче говоря, даже и не ясно, как кошки умудряются быть хорошими охотниками со столь специфичным зрением. Но как-то умудряются, чем, очевидно, еще раз подчеркивают свою поистине необыкновенную природу, столь ценимую некоторыми людьми.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости кошки

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