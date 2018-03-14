Геомагнитная буря‬ накроет Землю в марте на целых 3 дня

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Сегодня нашу планету накроет самая мощная с начала года магнитная буря. Катаклизм астрономического масштаба, как отмечают ученые, будет столь интенсивным, что его последствия могут почувствовать даже люди, не считающие себя метеозависимыми.

Вспышка на Солнце, которая сгенерирует мощнейший энергетический всплеск, провоцирующий магнитное возмущение, еще не произошла, однако ученые заявляют, что это случится с минуты на минуту. В общем, сегодня лучше отложить все сколько-нибудь важные дела и попытаться проявлять поменьше физической активности.

Но даже если вы погрузитесь в какой-нибудь подземный бункер, то все равно можете ощутить головную боль, слабость и скачки артериального давления.

Мощная магнитная буря — это то, чего не выдерживают не только человеческие организмы, но и даже техника, хотя казалось бы — ну что ей сделается, железной-то. Но нет, что-то делается — сегодня по всей планете могут наблюдаться перебои с электроснабжением и радиосвязью. Специалисты предупреждают о возможной некорректной работе систем глобального спутникового позиционирования, например, GPS.

Если сегодняшней магнитной бури кому-то покажется мало, то завтра наше светило может нанести еще один такой же удар.