День числа Пи: Как физик придумал праздник для математиков

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"Всем Пи!" — выкрикивают сегодня пьяные математики, купаясь в фонтанах и разбивая об свои головы бутылки Клейна. С чего бы это? С того, что сегодня четырнадцатый день третьего месяца, то есть дата, которую можно записать как 3.14. Математики и все сочувствующие им граждане отмечают сегодня День числа Пи.

Что вообще такое число Пи? Всё, на самом деле, весьма просто — то есть не нужно погружаться глубоко в математику, чтобы понять, что 3.14 — это отношение длины окружности к ее диаметру.

В числе Пи, если что, гораздо больше знаков после запятой, чем два. Так что если вы хотите праздновать сегодняшний математический праздник совсем уж по-хардкору, то начинать нужно еще ночью, в 01:59:26 — это время в соединении с датой как бы символизирует 3.1415926. Тоже, конечно, не полное число Пи (так-то оно стремится к бесконечности), но уже что-то.

Интересно, что в "день Пи" родился величайший физик-теоретик Альберт Эйнштейн, который весьма активно использовал это самое число в своих научных работах. Но не Эйнштейн придумал праздновать "день Пи". Это сделал другой физик — американец Ларри Шо. "Шо, ну ты от души, братишка, уважуха", — кричат ему из фонтанов пьяные математики.