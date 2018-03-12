Александра Сысоева о коучинге и правилах выбора эффективного коуча

Фото из открытых источников

В последние несколько лет коучинг стал очень популярен. В этой статье я хочу рассказать об основных определениях коучинга, а также дать вам советы о том, как выбрать себе эффективного коуча.

Небольшая историческая справка: рождению коучинга мы обязаны Тимоти Голви (1938 г.р.), который, будучи тренером по теннису, заметил, что игроки боятся соперника, но не реального, а внутреннего, который находится у них в голове и продуцирует разные мысли. После этого в его тренерской работе добавился аспект работы с внутренним соперником, что привело к удивительным результатам. Впоследствии коучинг с большим удовольствием принял бизнес, а потом система вошла и во все остальные сферы жизни человека.

Основные определения

Коучинг – это искусство создания особых условий, которые облегчают движение клиента к его целям и способствуют всестороннему развитию личности и потенциала клиента.

Коуч (не коучер, как можно часто услышать) – это содействующий клиенту в достижении цели сертифицированный специалист со специализированным образованием, владеющий технологиями и инструментами. Это происходит с помощью использования специальных коучинговых техник и профессиональной постановки специальных вопросов.

Основные вещи, которые делает коуч:

испытывает искренний интерес к клиенту;

создает атмосферу, в которой клиенту легко, и он раскрывается;

исходит из того, что перед ним взрослый, здоровый, ответственный человек;

применяет наилучшие инструменты из своего арсенала, которые позволяют человеку посмотреть на свою ситуацию c разных сторон и точек зрения разных людей;

верит в человека;

осознает процессы, которые происходят в поле сессии.

Коучи/Клиент/Чемпион/Герой – так в коучинговой среде принято называть клиентов коуча.

Как выбрать эффективного коуча. Итак, вы решили заняться коучингом. Будет здорово, если кто-то из вашего окружения посоветует вам специалиста, но и в этом случае, и в случае холодного поиска следует обратить внимание на ряд моментов.

Дипломы и сертификаты. Если их нет на сайте коуча – не стесняйтесь спросить. Лично я считаю, что очень неплохо, если коуч прошел обучение в нескольких школах, это дает возможность расширить свои рамки и действовать в сессиях более вариативно.

Сертификат должен подтверждать, что данный коуч прошел сертификацию по стандартам какой-либо из коучинговых ассоциаций. Почему это важно? Обычно, независимо от того, какая ассоциация выдает сертификат, чтобы его получить, нужно не просто походить на занятия, а проделать довольно серьезную работу:

заниматься в тройках – вы с коллегами работаете в ролях клиент-коуч-наблюдатель; при моем последнем обучении было необходимо отработать таким образом 60 часов;

ходить на групповую супервизию – это процесс, в рамках которого коуч работает с клиентом из группы, а группа и супервизоры дают свою обратную связь;

предоставить письма от своих психотерапевтов/коучей о прохождении определенного количества сессий;

предоставить записи клиентских сессий;

сдать тест на знание предмета;

получить хорошие оценки по проведению демонстрационной сессии.

«Возраст» сертификатов/дипломов: я считаю, что если последние несколько лет коуч нигде не учился, это нехороший сигнал. При этом я не имею в виду, что он должен был обязательно заканчивать по 1 сертификационной программе в год. Это могут быть дополнительный курсы или тренинги по коучинговой тематике. По моему глубокому убеждению, профессия коуча предполагает постоянное совершенствование, и если ты прекращаешь это делать, то очень скоро выпадешь из обоймы.

Отзывы клиентов – скорее всего они есть на сайте – потратьте время, прочитайте их. Но кроме этого, не постесняйтесь попросить у коуча контакты 1-2 клиентов, не поленитесь связаться с ними и задать все вопросы, которые вас волнуют.

Возраст коуча – по моему глубокому убеждению и реальным наблюдениям, коуч моложе 30 лет будет работать неэффективно, только потому, что он недостаточно проработан сам. Как говорит один мой коллега, «он еще не решил все вопросы со своей мамой».

Как коуч относится к своим границам: занимается с вами, когда время сессии уже истекло, не выставляет дополнительные деньги, если приезжает в удобное вам место, начинает дружить с вами. Если ответ на эти вопросы – «да», я бы не рекомендовала работать с таким коучем.

И, пожалуй, самый важный пункт – вам должно быть комфортно с коучем. И это его задача – создать такие условия. Перестаньте говорить себе что-то типа: «Иван Сергеевич был тоже очень строгий и неприятный, но по алгебре меня подготовил». Поймите, коучинг – про другое. Коуч создает максимально комфортные для вас условия, в которых вы раскрываетесь и получаете доступ к вашим истинным целям, желаниям и ресурсам. Если перед вами человек, который постоянно приглашает вас выйти из зоны комфорта, идти через кровь и пот – это не коуч. Вполне возможно, что он хороший специалист, но в чем-то другом.

В следующей статье я расскажу о том, чего не стоит ждать от коуча, и о том, как проходит коуч-сессия.

Александра Сысоева – сертифицированный коуч ICTA, сертифицированный консультант по социальной панораме, медиатор, организационный консультант