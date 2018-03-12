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Священник из Армении раскрыл тайну Благодатного огня

Понедельник, 12 Марта 2018 09:55
Священник из Армении раскрыл тайну Благодатного огня Фото из открытых источников

Раскрывший "секрет" схождения так называемого Благодатного огня священник по имени Самуил Агоян посеял раскол в Коптской православной церкви — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, священник заявил, что никакого "секрета" нет — Благодатный огонь зажигается полностью искусственным образом.

 

Священник из Армении Самуил Агоян утверждает, что собственными глазами видел, как тот самый Благодатный огонь зажигают патриархи, используя для этого обыкновенную масляную лампу.

 

"Тут нет абсолютно никакой тайны. Я трижды видел, как высшие церковные чины просто зажигают свечи лампой и говорят затем, что Благодатный огонь, дескать, снизошел", — заявил священнослужитель, добавив, что чудеса, которые творит Бог, этот факт, само-собой, не отменяет.

 

"Если Господь творит чудеса, то он делает это уж точно не на потеху людям", — добавил Агоян.

 

Сделав соответствующее заявление, Самуил Агоян настроил против себя многих представителей Коптской православной церкви. По данным "Инфореактора", священника обвинили во лжи уже непосредственно в момент заявления.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Священник

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