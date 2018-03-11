Артем Инютин о новом подходе к чтению СМИ

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«Читатели средств массовой информации уже давно разделились на профессионалов и любителей. А в будущем и сами СМИ окончательно будут сегментированы именно по такому признаку», - рассказал в своем интервью один из создателей TMT Crypto Fund, управляющий венчурным фондом TMT Investments, Артем Инютин.

Вся парадигма потребления информации очень сильно изменилась за последние 10 лет, говорит он. Если раньше люди были готовы читать длинные статьи и предпочитали определенные издания, которые удовлетворяли их потребностям, то теперь поведение массового читателя сильно изменилось.



Мы читаем только короткие сообщения и заголовки, мы не смотрим, какое издание или портал разместили ту или иную новость в нашей ленте в социальных сетях, не говоря уже о том, что все мы абсолютно перестали посещать сами сайты изданий для того, чтобы ознакомиться с интересующими нас новостями. «Не только печатная пресса уходит в историю, но и их электронные ресурсы также отходят на второй план для обывателей», - отмечает Инютин.



Стандартному пользователю абсолютно не важно, где будет опубликована интересующая его новость. Самое главное, что он узнает о ней быстро, удобным ему способом через свои социальные сети и, по возможности, достоверную. С этими потребностями отлично справляются СМИ для непрофессионалов, где качеству проверки информации и подробносям в виде цифр и фактов уделяют мало внимания. Для них в приоритете быстрота и удобство. Все эти СМИ, как и раньше, живут за счет рекламы, но рекламы в интернете и социальных сетях.



Для профессионалов, работающих в науке или на финансовых рынках, по-прежнему останутся профессиональные СМИ, которые доступны только по подписке и имеют гораздо более высокие критерии проверки фактов и публикации научных данных.



«Тем не менее, мы все понимаем, что никакие блогеры не заменят профессиональной журналистики. С изменением формы подачи информации практика ее получения и проверки остается прерогативой профессионалов», - резюмировал Инютин.



Помимо этого СМИ очень сильно изменились и этот проесс еще продолжается с развитием социальных сетей и различных мессенджеров. Сама идея хранение новостной информации в одном месте, на сайте, уже изжила себя. По мнению г-на Инютина, сначала начали умирать главные страницы онлайн ресурсов СМИ, а сейчас постепенно аудитория уходит и с самих сайтов, потому что пользователи научились получать ту же самую информацию намного более простыми путями - например, в своей ленте новостей в социсльных сетях или путем кратких уведомлений в месенджерах. Сейчас у каждого СМИ имеется огромное количество каналов доставки информации до читателей, будь то социальные сети мессенджеры или новостные агрегаторы. Единственная проблема большинства новых каналов распространения информации – их монетизация часто сильно запаздывает, поэтому развиваются эти каналы существенно медленнее, считает Артем Инютин.



