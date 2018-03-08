Ученые развеяли 9 мифов о занятиях любовью

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Миф о том, что мужчины думают в основном о интиме, оказался столь же далеким от реальности, как и миф, например, о зависимости интенсивности женского оргазма от размера мужского детородного органа — заявляют эксперты, которые попробовали разобраться в мифах, окутывающих интимную сторону человеческой жизни.

"Половой вопрос тревожит средний мужской разум всего лишь на протяжении тридцати - тридцати пяти процентов времени. Это не так много, если учесть, что мысли о еде могут занимать, например, двадцать пять процентов времени", — отмечают ученые из Университета штата Огайо.

"Интимная близость расслабляет и не дает сконцентрироваться на каком-то предстоящем событии повышенной важности" — это миф. Хотя и не на 100%. То есть перед какими-то нереально-ультра-дико важными событиями и правда лучше воздерживаться.

"Длительность полового акта зависит от возраста мужчины" — миф, развеянный совсем недавно. Исследования показывают, что около трети от всех мужчин, вне зависимости от возраста, не могут удовлетворять женщину так долго, как ей нужно. Что же делать? Ученые советуют таким мужчинам мастурбировать за несколько часов до ночи любви, а уже непосредственно во время — думать о чем-то невероятно скучном. Главное — не переусердствовать.

Яички, окрашивающиеся в синий цвет у неудовлетворенных мужчин, а также отсутствие чувствительности у мужских сосков — тоже мифы.

Из других заблуждений стоит отметить безобидность засосов (был случай, когда женщина пережила инсульт после того, как ей оставили засос на шее), оргазмы во сне, которые якобы бывают только у мужчин (на самом деле они бывают и у женщин), а также мнение, согласно которому оргазм симулируют только женщины (оказалось, что в чем-то подобном признались двадцать пять процентов мужчин, опрошенных в ходе специального исследования).