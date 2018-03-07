Ученые из Дании предложили делать чипсы из медуз

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Что может быть общего у скользких прозрачных морских медуз с хрустящими поджаренными чипсами? Много чего — заявляют ученые из Дании, которые придумали, как превратить медуз в чипсы.

"Зачем превращать медуз в чипсы? Ну, просто потому, что мы можем! Кроме того, процесс, на самом деле, довольно несложный, а для его осуществления нужно всего лишь несколько дней. Картофель, например, растет значительно дольше", — цитирует ресурс qqnews.ru авторов уникальной разработки.

Медузы, как отмечают эксперты, представляют собой весьма ценный продовольственный ресурс, который люди почему-то игнорируют. Вероятно, потому, что выглядят эти самые медузы не очень аппетитно. Вот тут-то на сцене и появляются датские ученые, умеющие превращать медуз в чипсы!

Да-да, все ценные (с продовольственной точки зрения) свойства медуз никуда, после их превращения в чипсы, не деваются, так что речь на самом деле идет о более, чем важном изобретении.

"Количество промышленно используемых океанских рыб снижается, а медуз пока что становится только больше. В общем, в будущем медузы могут превратиться в отличный источник пищи, так что чипсы из медуз — это далеко не единственный новый продукт, который вас ждет", — заключают ученые.