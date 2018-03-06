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В Британии после шторма обнаружили лес возрастом в 7 тысяч лет

Вторник, 06 Марта 2018 14:26
В Британии после шторма обнаружили лес возрастом в 7 тысяч лет Фото из открытых источников

Мощный шторм, обрушившийся на британские берега, смыл слой песка, под которым обнаружились окаменевшие останки деревьев, составлявших древний лес, который рос примерно семь тысяч лет назад. Об уникальном случае пишет локальное издание GazzetteLive.

 

По данным которого, интересный случай произошел в британском городе Редкар. На прибрежный район которого обрушились могущественные волны, которые смыли песок и открыли местным жителям кое-что удивительное.

 

"Посмотрите-ка только — это же останки берез, дубов, буков и сикоморов, которые росли тысячи лет назад! Потрясающе, не правда ли?", — отмечают специалисты, которые уже приехали в Редкар для того, чтобы исследовать феномен.

 

Кроме древних деревьев, под слоем песка покоились и части лодок, которые затонули здесь сотни и тысячи лет назад.

 

Древний лес, о котором идет речь, был описан в литературе девятнадцатого века — в те времена здесь еще попадались рога оленей и клыки кабанов.

 

В общем, удивительное, что называется, рядом. В Британии, тем временем, пытаются оправиться от снежного циклона, который вызвал значительные перебои в работе транспорта, и, в частности, привел к срыву сроков поставки товаров в магазины.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Британия

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