Названы любимые направления российских туристов на 8 марта

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8 марта — это не только Международный женский день, но и отличный повод для того, чтобы отправиться в поездку за рубеж. Об этом свидетельствует туристическая активность граждан Российской Федерации, которая резко подскочила в преддверии праздника.

По данным Ассоциации туристических операторов России, накануне 8 марта 2018-го года наблюдается повышение спроса на зарубежные направления относительно этого же периода прошлого года.

При этом, повышенную активность проявляют как самостоятельные туристы, так и люди, которые предпочитают путешествовать организованной группой.

Выбирая зарубежные туры на 8 марта, россияне отдают предпочтение пляжным курортам — это, в частности, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Кипр, Израиль, Индия, Доминиканская Республика, а также Италия, Андорра и Болгария.

Если россияне бронируют отели в Турции, то это, как отмечают эксперты, в основном пятизвездочные гостиницы. Если же речь идет об ОАЭ, Индии или Вьетнаме — то звездность предсказуемо падает до четырех или даже двух.

Средняя стоимость тура в Таиланд на 8 марта, если подразумевается одиннадцатидневный тур с захватом праздничных дней — сто девять тысяч рублей.