Вечером 2 марта можно будет наблюдать Полнолуние Червяков

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Вечером второго марта (то есть, внезапно, уже сегодня вечером) жители Земли смогут наблюдать за уникальным феноменом под названием "полнолуние червяков". Или, если речь идет об аномально заснеженных России и Европе — не смогут, потому что те самые червяки, которые должны показаться из-под земли, пока что далеки от пробуждения.

Однако если рассматривать "полнолуние червяков", так сказать, в вакууме, то это явление провоцируется весенним потеплением — первое полнолуние весны совпадает, как правило, с приходом тепла, поэтому дождевые черви начинают проявлять активность и показываться на поверхности, чем наделяют и без того эффектную фазу Луны особой мистической атмосферой.

Некоторые народы, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, называют сегодняшнее полнолуние, например, "полнолунием ворона", подразумевая особенно громкое карканье птиц, наблюдаемое при полной луне.

Мало кто знает, но подобные названия есть и у других полнолуний, наблюдаемых, соответственно, в другие времена года. В январе, например, бывает "полнолуние волн", в феврале — снежное полнолуние, в апреле — рыбное, в мое случается полнолуние цветов, в июне — клубничное, в июле — полнолуние грома, в августе — красное, в сентябре — кукурузное, а октябре — охотничье, в ноябре ледяное, и, наконец, в декабре — полнолуние длинной ночи.