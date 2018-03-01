Шотландцы, британцы и мейн-куны – самые популярные породы кошек в России

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1 марта в России отмечают Международный день кошек. Накануне праздника эксперты Avito выяснили, в каких городах страны больше всего любят усатых-полосатых, какие породы кошек самые популярные и сколько стоит обзавестись домашним питомцем.

Коты и кошки пользуются популярностью на Avito: в январе этого года доля спроса1 на них в категории «Животные» составила 16,7% по всей России, т.е. каждый шестой искал это животное. При этом больше всего кошек любят в Ижевске (доля спроса – 26,4%), Санкт-Петербурге (25,2%), Барнауле (24,7%), Нижнем Новгороде (24,1%) и Красноярске (23,7%). Среди крупных городов минимальный процент желающих обзавестись пушистым другом отмечен в Омске (17,3% спроса) и Иркутске (16,9%).

Топ-городов по спросу на кошек, Avito, январь 2018

Город Доля спроса

Ижевск 26,4%

Санкт-Петербург 25,2%

Барнаул 24,7%

Нижний Новгород 24,1%

Красноярск 23,7%

Ульяновск 22,6%

Пермь 22,1%

Воронеж 22,1%

Казань 22%

Волгоград 20,8%

Больше всего в январе 2018 года россияне интересовались кошками шотландской породы – на них пришлось 36,9% спроса в подкатегории. На втором месте оказались коты-британцы (22,6% спроса), замкнули тройку длинношерстные мейн-куны (8,6%). В топ-7 популярных пород также вошли бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.

В крупных городах спрос оказался схож с общероссийским: в 20-ти из них лидерами оказались коты шотландской породы, еще в 3-х – британской. Второе и третье места достались в основном британцам и мейн-кунам. Интересно, что в Омске в топ-5 по спросу вошли курильские бобтейлы, а в Санкт-Петербурге – коты тайской породы2.

Средняя цена кошек в России на Avito в январе этого года составила 13,2 тыс. рублей. При этом питомцы значительно подешевели за год – на 23,5%. Из популярных пород самыми дорогими оказались канадские сфинксы (21,3 тыс. рублей), бенгальские коты (19 тыс.) и мейн-куны (17,1 тыс.), а самыми дешевыми – персы (6,2 тыс.) и донские сфинксы (6,8 тыс.).

Высокая цена канадских сфинксов объясняется тем, что они подорожали за год почти в два раза – на 97,1%. Донские сфинксы также прибавили в цене (+18,5%), а вот «шотландцы» и «британцы» значительно подешевели – на 41,4% и 55,7%. Стоит отметить, что пользователи Avito очень часто отдают котов и кошек «в хорошие руки» совершенно бесплатно.