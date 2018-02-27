Семья подала на развод из-за успешно-неуспешной диеты

Фото из открытых источников

Об уникальной связанной с похудением истории поведал пользователь портала Reddit под никнеймом jimboyt65, брак которого распался из-за "диеты раздора". Подробности истории приводит издание The Mirror.

Все началось с того, что jimboyt65 и его жена решили сесть на диету и вообще заняться своим лишним весом, который на тот момент приближался (у каждого из супругов) к ста сорока килограммам.

"У нас не было никакого совместного досуга, то есть мы никуда не ездили, нигде не гуляли и вообще не занимались ничем кроме походов в заведения общественного питания. Там мы молча ели и пялились в смартфоны. Наша интимная жизнь, при этом, сначала стала не очень комфортной, а потом вообще сошла на нет", — рассказывает пользователь Reddit.

В какой-то момент супруги решили похудеть, для чего мужчина сказал мобильное приложение для подсчета калорий и начал подолгу ходить по улице, а женщина записалась в спортзал.

И все бы ничего, но супруга jimboyt65 бросила занятия в спортзале уже через неделю. А сам он, при этом, продолжал заниматься подсчетом калорий и повышением физической активности.

"Когда результаты моих усилий стали заметны — жена начала относиться ко мне враждебно и практически прекратила общаться со мной. Затем она и вовсе бросила меня, заявив, что я перестал ей нравится, т.к. начал напоминать ей тех, кто издевался над ней в школе из-за ее лишнего веса", — заявил jimboyt65, добавив, что его брак продлился 12 лет.