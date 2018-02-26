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В День кошек для питомцев стартует акция «Марафон здоровья»

Понедельник, 26 Февраля 2018 15:49
В День кошек для питомцев стартует акция «Марафон здоровья» Фото из открытых источников

С 1 марта в 59 ветеринарных клиниках можно будет пройти бесплатный «котоосмотр».

 

В честь Дня кошек WHISKAS® вместе с ведущими ветеринарными клиниками запускает акцию «Марафон здоровья». С 1 по 18 марта владельцы кошек в 6 городах России смогут привести своего питомца на бесплатный осмотр по 10 показателям, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Ветеринарный врач проведет обследование ушей, глаз, ротовой полости, кожи и шерсти питомца, послушает сердце и легкие, оценит состояние брюшной полости и опорно-двигательной системы. Каждый посетитель после осмотра получит персональные рекомендации по кормлению, а также подарочный набор и возможность выиграть секретный приз.

 

Советы по уходу за кошкой от WHISKAS®

 

1. Сочетайте сухой и влажный корм

 

Влажный корм поможет поддержать водный баланс в организме, а сухой – здоровье зубов и пищеварительного тракта. Купите несколько мисок из нержавеющей стали: для воды, сухой и влажной пищи.

 

2. Следите за качеством воды

 

Старайтесь менять воду два раза в день – кошки любят, когда она свежая. В отличие от человека, у кошек есть особые рецепторы вкуса воды, с помощью которых они определяют ее качество. Лучше использовать фильтрованную, бутилированную воду, так как жесткая водопроводная может привести к развитию мочекаменной болезни.

 

3. Раз в полгода посещайте ветеринарного врача

 

Некоторые хронические болезни начинают развиваться у кошек практически бессимптомно. Очень важно регулярно обследовать питомца, чтобы своевременно определить какие-либо отклонения в показателях здоровья. Кроме того, не забывайте, что кошки ежегодно должны проходить процедуру вакцинации.

 

4. Вычесывайте любимца

 

Чтобы вычесывание не стало мукой для обоих, следуйте простым правилам: длинношерстных питомцев расчесывайте каждый день, короткошерстных – 1-2 раза в неделю. Это поможет предотвратить появление колтунов. Совершайте движения по росту волос, начиная со спинки и аккуратно переходя к животу и лапкам. Если колтуны уже образовались, аккуратно срежьте их ножницами. Во время линьки и в тех случаях, когда кошка категорически против вычесывания, вы можете использовать щетку-рукавицу. Кошка будет думать, что вы ее гладите, а вы тем временем уберете лишние шерстинки!

 

5. Запаситесь когтеточкой

 

Стричь или не стричь? У ветеринарных врачей есть ответ на этот вопрос: не следует стричь когти здоровой кошке. Она должна стачивать их самостоятельно с помощью когтеточки. Выбирайте те, что покрыты сизалем – крупным природным волокном. Понаблюдайте за питомцем, чтобы решить – будет она настенной или напольной.

 

Стричь когти кошке нужно лишь в том случае, если они у питомца растут неправильно. Такую процедуру лучше провести в ветеринарной клинике: там когти обрежут, не задев чувствительную зону и кровеносные сосуды.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости коты

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