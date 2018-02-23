Что подарить мужчине на 23 февраля: Эксперты назвали 5 нестандартных гаджетов на любой вкус

Каждый год перед 23 февраля мы сходим с ума: чем же порадовать своего любимого, как удивить и порадовать его подарком.
Дарить что-то банальное и полезное, вроде носков или рубашек – скучно, а на креативный подарок не всегда хватает сил и времени. К счастью, сегодня нам на помощь приходят всевозможные гаджеты. Технологии сегодня развиваются все стремительней и то, что еще вчера казалось фантазией – сегодня уже реальность. Мы собрали несколько ультра-необычных гаджетов, которые точно порадуют виновников торжества.
Внешне сегвей напоминает колесницу — отличный вариант подарка для мужчин, уставших от вечных городских пробок. На рынке представлена масса вариантов, но самой популярной является модель Smart Balance A8. Сегвей обладает высокой максимальной скоростью 15 км/ч, поэтому любители быстрой езды оценят подарок по достоинству. Устройство заряжается всего за четыре часа, поэтому перебоев в поездках не возникнет.
Цена: 11 690 рублей
Если мужчина в душе скейтер, но при этом обожает технологии, то гироскутер явно создан для него. Модель Smart Balance AMG 10 может разгоняться до 15 км/ч, при этом без подзарядки проезжает целых 20 километров. Чтобы зарядиться, ему нужно всего 2 часа. Вес устройства — 13,5 килограммов, что, по меркам передвижных устройств, весьма неплохо. Кроме своих прямых функций, модель позволяет проигрывать музыку через встроенные Bluetooth-колонки.
Цена: 7 500 рублей
Если вы хотите удивить своим подарком, погрузите своего «защитника» в виртуальное панорамное пространство. Очки виртуальной реальности вам в этом помогут. Самая популярная и проверенная временем модель - Samsung Odyssey. Они идеально подходят для любого VR-контента, будь то игры или специальный фильм, снятый на камеру 360 градусов. Очки подходят для использования с ПК, так как обладают собственным дисплеем — использовать смартфон, как часть конструкции, нет необходимости.
Цена: 48 900 рублей
Более бюджетный подарок – VR-box, в который можно вставить смартфон и наслаждаться разнообразием игр и приложений, разработанных специально для экрана мобильного телефона. В таких приложениях вы можете попробовать прокатиться на американской горке, поплавать с рыбками или даже ощутить себя пулей, которая летит по коридору.
Цена: 1500 рублей
Полезным дополнением к VR-box может стать мощный смартфон, способный эффективно работать с любыми приложениями, в том числе и тяжеловесными VR-играми. Смартфон P smart, новинка от компании Huawei – станет отличным вариантом. Гаджет появился в начале 2018 года, и его новейший 8-ядерный процессор Kirin 659 легко справится с любыми задачами. Более того, он оснащен режимом многозадачности, так что позволит быстро переключаться между задачами. А на его двойную камеру у вас получатся отличные снимки хоть на сегвее, хоть на гироскутере, хоть в VR-очках.
Цена: 14 990 рублей
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