О достижениях России активисты написали на баннерах по всей стране

В пятнадцати городах РФ от ее западных границ до Дальнего Востока появились баннеры со словами из уникального Словаря основных достижений России 2000-2018. Армия, Арктика, Волонтерство, Крым. Сочи, Чемпионат мира.
Эти и другие известные всем победы обозначили на 54 баннерах активные граждане, решившие напомнить россиянам о величии их страны.
Как рассказали члены инициативной группы уникального проекта, постепенно Словарь достижений будет расширяться за счет новых успехов России в самых разных сферах. И зависит это от каждого человека. Одна из целей проекта – пробудить в людях гордость за свою страну и желание помогать ей вершить благие дела, напомнив им о грандиозных достижениях Российской Федерации.
Макеты некоторых из размещенных баннеров доступны по ссылке:
http://drive.google.com/open?id=12lsLMNZMeFfj4JT_um0dfhdUdlXtE_b1
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