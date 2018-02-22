О достижениях России активисты написали на баннерах по всей стране

Фото из открытых источников

В пятнадцати городах РФ от ее западных границ до Дальнего Востока появились баннеры со словами из уникального Словаря основных достижений России 2000-2018. Армия, Арктика, Волонтерство, Крым. Сочи, Чемпионат мира.

Эти и другие известные всем победы обозначили на 54 баннерах активные граждане, решившие напомнить россиянам о величии их страны.

Как рассказали члены инициативной группы уникального проекта, постепенно Словарь достижений будет расширяться за счет новых успехов России в самых разных сферах. И зависит это от каждого человека. Одна из целей проекта – пробудить в людях гордость за свою страну и желание помогать ей вершить благие дела, напомнив им о грандиозных достижениях Российской Федерации.

Макеты некоторых из размещенных баннеров доступны по ссылке:

http://drive.google.com/open?id=12lsLMNZMeFfj4JT_um0dfhdUdlXtE_b1