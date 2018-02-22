Мемориальная доска в честь генерала Брусилова открыта на здании Посольства Сирии в Москве

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Мемориальная доска в честь русского генерала Алексея Брусилова открыта на здании Посольства Сирийской арабской Республики в Москве накануне столетнего юбилея Красной Армии.

По словам инициатора установки мемориальной доски, исполнительного директора Университета «Синергия» Вадима Лобова, мемориальная доска установлена на историческом здании Посольства Сирийской Арабской Республики, где генерал Брусилов жил в период 1916 – 1926 гг. Как сообщил В. Лобов, на мероприятии присутствовали представители Министерства Обороны РФ, Государственной Думы РФ и военно-исторических обществ России, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в РФ.

«Мы с большим уважением относимся к истории России, поэтому решили увековечить память генерала Брусилова, который внес значительный вклад в победы российской армии в ходе боев Первой мировой войны, а также в развитие Вооруженных сил нашей страны,» - отметил Вадим Лобов.

Именем генерала А. А. Брусилова названо переломное сражение русской армии в годы Первой мировой войны — Брусиловский прорыв. Под его командованием была реализована инновационная для того времени стратегия наступления – по всем фронтам одновременно. В результате операции, которая была проведена под командованием Алексея Брусилова в 1916 году, противнику был нанесен быстрый и неожиданный удар, и русские войска смогли продвинуться на 120 км вглубь территории противника. В результате Брусиловского прорыва потери австро-венгерской армии составили более 1,5 миллиона человек, историческая военная операция до сих пор является предметом изучения в военных учебных заведениях во многих странах мира как пример военного искусства и мужества российских солдат. После октябрьской революции 1917 года генерал Алексей Брусилов принял активное участие в создании Вооруженных сил Советской России, а также советской военной науки.

По словам автора мемориальной доски, скульптора Дениса Петрова, работа над увековечением памяти генерала Брусилова была чрезвычайно интересной: «Бронзовая мемориальная доска выполнена в форме бюста полководца, размещенного на стилизованной в виде броневого листа консоли. Это, с одной стороны, связано с несколько необычной архитектурой здания Посольства Сирии в Мансуровском переулке в Москве, с другой стороны – символизирует активное применение Брусиловым бронемашин в ходе проводимых им операций. Для своего времени Алексей Брусилов был настоящим инноватором в военном деле, именно это я и попытался отобразить в своей работе».