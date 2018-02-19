Переодетая мужчиной индианка вымогала приданое у своих жен

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Полицейские из индийского штата Уттаракханд пытаются понять, как местной жительнице по имени Кришна Сен удавалось выдавать себя за мужчину, жениться на женщинах и исчезать с приданым.

Все началось с того, что к правоохранителям обратились родственники женщины, которую обманула мошенница, притворявшаяся мужчиной. "Он вымогал у нас приданое, а это, между прочим, запрещено законодательством", — заявили родственники. Которые сначала потеряли тринадцать тысяч долларов в результате мошеннических действий "зятя", а затем потеряли и дар речи, когда выяснилось, что речь идет не о мошеннике, а о мошеннице.

Полицейские, задержавшие Кришну Сен, тоже не сразу догадались, что перед ними женщина, а не мужчина. Этот факт помогло установить лишь специальное медицинское исследование.

Копы говорят, что догадаться об истинном гендере Кришны было практически невозможно. "У нее даже походка мужская!", — восклицают они.

"Я всегда хотела быть мужчиной, что тут поделать", — говорит сама Кришна, не комментируя, впрочем, своих преступлений. Теперь мошенницу будут судить, однако пока что не совсем понятно, какие конкретно обвинения будут ей предъявлены.