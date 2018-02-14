Какие подарки получили россиянки на Новый год от своих мужчин?

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Новое исследование Тренинг-центра «СЕКС.РФ» о том, что мужчины и женщины подарили друг другу на Новый год.

У 19% к Новому году не было мужчины, поэтому они остались без подарка. 10% не получили подарка от своего мужчины. Чаще всего мужчины дарили своим любимым ювелирные украшения или гаджеты: 17% и 16% соответственно. Чуть реже - деньги или подарочные сертификаты - 14%.

6% подарили Парфюм, косметику или одежду, 4% приготовили творческий подарок, 3% ограничились цветами либо конфетами. Устроили романтический вечер, сводили в кино или театр - 2% мужчин, а 1% респонденток в 2018 получили очень дорогой подарок (машину, квартиру). Больше всего радовали женщин ювелирные украшения и гаджеты, но они же чаще разочаровывали женщин: им хотелось бы, чтобы мужчина вкладывал душу в подарок. Поэтому недовольных среди тех опрошенных, кому мужчина устроил романтический вечер или сделал творческий подарок, нет.

Женщины чаще оставляли мужчину без подарка на Новый год: 17% ничего не подарили своей второй половинке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Возглавляет рейтинг подарков одежда (19%), чуть реже опрошенные дарили гаджеты (12%) и парфюм (11%). Женщины в два раза чаще делали творческие подарки (8%), приглашали в кино или театр и устраивали романтический вечер (4%). Ювелирные украшения и деньги подарили всего 3% опрошенных женщин.

Подавляющее большинство респонденток довольны подарком, 63% очень довольны, 15% довольны, хотя и получили не то, что хотели. 15% расстроены подарком или тем, что не получили подарка. Больше остальных довольны подарком остались женщины с половой активностью более 5 раз в неделю (76%).

Для 60% опрошенных женщин Новый год не принес изменений в отношения, у 24% за новогодние праздники отношения улучшились, 6% - нашли свою вторую половинку, 4% - взяли паузу в отношениях, 2% - расстались.

"Недаром говорят, дорог не подарок, а внимание. Чем больше сил (не денег!) человек тратит на подарок, тем более он ценен для получателя. Женщине сложнее выбрать гаджет для мужчины, так как он лучше знает, что ему нужно. И дорогим подарком мужчину не удивишь. Но зато женщины лучше разбираются в моде, поэтому выбирают любимым одежду и парфюм. А еще важно не только что даришь, но и как даришь: приятнее найти утром подарок под елкой, чем получить его из рук курьера или самой пойти в магазин с сертификатом,” - комментирует тренер, эксперт в области личных отношений Тренинг-центра «СЕКС.РФ», Алена Неаполитанская.

Исследование проводилось с 09 января 2018 г. по 21 января 2018 г. среди посетительниц Тренинг-центра «СЕКС.РФ» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 425​ респондентов - женщины старше 18 лет, ведущие половую жизнь. Основная часть опрошенных находилась в возрасте 25 - 35 лет (59%) и состоит в отношениях более 1 года (53%).