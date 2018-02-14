Лучшие советы для романтической фотосессии на День святого Валентина

Фото из открытых источников

Хотите показать вашу любовь всему миру в День святого Валентина? Вместо того, чтобы платить за профессиональную фотосессию, воспользуйтесь вашим смартфоном. О том, как сделать идеальные снимки, которые соберут сотни лайков и восторженных комментариев — в нашей подборке рекомендаций.

Ракурс решает все

Селфи — отличный способ запечатлеть ваши счастливые лица в самый романтический день в году. Чтобы сделать идеальный снимок, вам понадобится немного сноровки и знание нескольких нехитрых правил. Поднимите фронтальную камеру смартфона чуть выше уровня глаз и немного согните запястье — ракурс «немного сверху» — самый удачный по мнению топовых блогеров. Еще один совет — выберите, куда смотреть. Сделайте пару кадров, глядя прямо в камеру, и еще несколько — смотря друг другу в глаза.

Подберите правильную одежду

Чтобы выглядеть гармонично на совместном снимке не достаточно улыбаться в унисон. Важную роль играет и то, во что вы оба одеты. Выбирайте одежду, в которой будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Если девушка надевает красное платье, то молодой человек может, например, выбрать галстук такого же цвета. Не надевайте вещи, которые сливаются с окружающим пространством. Сейчас на улицах снежно и фотографироваться в белом пуховике — не самая лучшая идея. И главное правило — никаких мелких узоров и кричащих принтов. Все это рябит на фотографиях и отвлекает внимание от лиц, а ведь именно они — самое важное в автопортрете.

Выберите несколько локаций

Ваши отношения полны эмоций, свиданий, романтических поездок — отразите это на снимках. Продумайте несколько интересных локаций. Сделайте кадры не только за романтическим ужином в ресторане, но и на прогулке по городу. В центре Москвы красиво особенно — столичная иллюминация обеспечивает прекрасные бокэ.

Используйте забавные декорации

Антураж для романтической фотосессии — это очень важно. Отличный способ сделать тематические кадры ярче и веселее — купить воздушные шары в виде сердец или огромный букет цветов. Впрочем, и покупать необязательно. Предприимчивые торговцы перед праздником предлагают возможность взять тысячу и одну розу напрокат. Выбирайте подходящий для вас вариант, переводите камеру смартфона в портретный режим и создавайте снимки не хуже профессионалов.

Расслабьтесь и веселитесь

Фотосессия в День святого Валентина — прекрасная возможность поделиться любовью с миром, поэтому не забывайте шутить, дурачиться и улыбаться. Это сделает процесс приятнее и легче. Если кто-то в паре не очень любит позировать перед камерой, такой прием точно поможет преодолеть все барьеры. Никакой искусственной улыбки и зажатости — на снимках будет только ваша искренняя радость. И не забывайте делать несколько минутные паузы в процессе фотосессии, чтобы все это не превратилось во что-то напрягающее.

Включите свет

Хорошее освещение — залог удачных снимков. Об этом знают все, но, почему-то, на деле происходит все с точностью наоборот. Темные помещения, потолочный желтый свет, обеспечивающий синяки под глазами и угрюмые лица. Перед тем, как фотографироваться, подумайте об источнике света. Желательно, чтобы ваши лица были освещены мягким фронтальным. В случае с селфи — возьмите портативный фонарик в форме кольца — он удачно подсвечивает лица и помогает делать кадры четкими и яркими. Но каким бы не был свет, надо помнить и о технике. Для автопортретов без смартфона с хорошей фронтальной камерой не обойтись. Например, в Huawei nova 2i этот момент уже продуман — селфи-камера делает отличные снимки при любом освещении.