Эксперты определили самые лучшие для жизни регионы России

Фото из открытых источников

Если сформировать рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни, то его лидерами предсказуемо будут Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — сообщает агентство "РИА Рейтинг".

По данным которого, на последних строках рейтинга можно обнаружить (опять же — без удивления) Тыву и Ингушетию.

Для того, чтобы рейтинг регионов РФ по качеству жизни был максимально соответствующим действительности, эксперты учитывали более семи десятков самых разнообразных измеряемых показателей — в частности, уровень доходов населения, условия на рынке труда, типичные жилищные условия, безопасность, здравоохранение (особенно — детское), образование, климатические и экологические особенности, развитость инфраструктуры, условия для малого бизнеса и так далее.

Все эти данные, как подчеркивают авторы рейтинга, были получены из таких источников, как Росстат, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Центробанк, а также из других открытых.

Кроме лидеров рейтинга, довольно высокое качество жизни было зафиксировано в Татарстане, Белгородской области и Краснодарском крае. Стремительно растет качество жизни в Крыму, а также в Чечне.