Среда 14 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Эксперты определили самые лучшие для жизни регионы России

Эксперты определили самые лучшие для жизни регионы России

Среда, 14 Февраля 2018 09:15
Эксперты определили самые лучшие для жизни регионы России Фото из открытых источников

Если сформировать рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни, то его лидерами предсказуемо будут Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — сообщает агентство "РИА Рейтинг".

 

По данным которого, на последних строках рейтинга можно обнаружить (опять же — без удивления) Тыву и Ингушетию.

 

Для того, чтобы рейтинг регионов РФ по качеству жизни был максимально соответствующим действительности, эксперты учитывали более семи десятков самых разнообразных измеряемых показателей — в частности, уровень доходов населения, условия на рынке труда, типичные жилищные условия, безопасность, здравоохранение (особенно — детское), образование, климатические и экологические особенности, развитость инфраструктуры, условия для малого бизнеса и так далее.

 

Все эти данные, как подчеркивают авторы рейтинга, были получены из таких источников, как Росстат, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Центробанк, а также из других открытых.

 

Кроме лидеров рейтинга, довольно высокое качество жизни было зафиксировано в Татарстане, Белгородской области и Краснодарском крае. Стремительно растет качество жизни в Крыму, а также в Чечне.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости регионы России

Главное за сутки
МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на ОИ в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову, заявил директор по…
Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, в которой погиб 71 человек, все чаще наблюдаются и у Sukhoi Superjet 100. К примеру, за неделю до катастрофы на проблемы с расхождением…
Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО Венгрия требует от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее Будапешт из-за разногласий в связи с…

Читайте также
Ученые рассказали, от каких болезней помогает пиво Ученые рассказали, от каких болезней помогает пиво Пиво — это потенциально опасный алкогольный напиток, который, при этом, состоит из чрезвычайно полезных для здоровья веществ. Так решили американские ученые, исследовавшие свойства одного из компонентов пива — ксантогумола. Это…
Мужчина купил участок земли и провозгласил его отдельным государством Мужчина купил участок земли и провозгласил его отдельным государством Житель американского штата Невада приобрел участок земли и объявил его отдельным государством. Власти США не придали особого значения причудам одного из своих граждан, поэтому непризнанное государство спокойно существует и радует…
Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов У Кремля появился перечень российских предпринимателей, которые в силу различных причин вынуждены скрываться от российского правосудия за границей, однако хотят вернуться на родину. О появлении списка сообщил представителям прессы Дмитрий…
Геннадий Онищенко призвал молодежь смело «записываться» в ученые Геннадий Онищенко призвал молодежь смело «записываться» в ученые Завтра, восьмого февраля, отечественные ученые будут отмечать День российской науки — праздник, который появился сравнительно недавно — в 2000 году, когда Российская Федерация праздновала 275-летие РАН. Российских ученых, как сообщает…
Фото
10 самых удивительных чудес природы 10 самых удивительных чудес природы

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...

Видео

 

Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.