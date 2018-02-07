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Названы рецепты идеального утра в День Святого Валентина

Среда, 07 Февраля 2018 12:42
Названы рецепты идеального утра в День Святого Валентина Фото из открытых источников

Приближение Дня всех влюбленных невольно настраивает нас на романтический лад: чтобы рассказать о своих чувствах, мы ломаем голову в поиске идеальных мест и подарков, которые сделают этот день незабываемым.

 

И хотя мы готовы ради наших половинок на невероятные поступки и подвиги, главный секрет успеха Дня Святого Валентина – проявлять заботу и внимание даже в мелочах. Хотите удивить и порадовать любимого человека - вспомните об увлечениях, о вскользь упомянутых желаниях, сделайте то, чего никогда не делали раньше, и тогда этот день может действительно запомниться надолго.

 

Главное - создать праздничное настроение уже с утраи не мыслить шаблонами! Но не мыслите шаблонами, Введь то, что красиво выглядит в кино и на страницах журналов, в жизни может оказаться совсем не таким романтичным. Так, «кофе в постель» может обернуться настоящей катастрофой – ведь есть лежа, а уж тем более пить горячий кофе, не очень удобно.

 

Хотите приятно порадовать свою половинку? Тогда приготовьте необычный завтрак со свежими фруктами или выпечкой и собственноручно сварите вкусный кофе «с изюминкой», добавив в него изюминку! В такой особенный день эксперты компании Lavazza рекомендуют добавлять в кофе шоколад, который создаст неповторимую сладость и аромат. Вариаций на тему кофе и шоколада может быть бесконечно много. Например, если в эспрессо налить в небольшую стеклянную чашку, добавить в него хлопья черного шоколада, какао и обильно присыпать какао-порошком и черным перецем, а сверху выложить крем из взбитого горячего молока, то вы получите необычный страстный Мароккино. А кофе по-венски с топленым шоколадом и взбитыми сливками будет похож на сладкий, но бодрящий десерт! 

 

А в качестве сюрприза подумайте о валентинках ручной работы с пожеланиями, о мини-альбоме или магнитиках с вашими фотографиями из Instagram. В качестве дополнения к такому кофе можно приготовить печенье с шуточными «любовными» предсказаниями.

 

Важно, чтобы все в этот день было наполнено любовью, даже обычный утренний кофе, поэтому эксперты компании Lavazza рекомендуют использовать в процессе его приготовления шоколад! Всего несколько кусочков шоколада добавят напитку сладости и аромата, а дополнительный заряд серотонина может сделать это утро по-настоящему незабываемым!

 

Несколько рецептов кофе с шоколадом от компании Lavazza:

 

Кофе по-венски

 

Этот маленький, но очень изысканный кофе довольно просто приготовить, а настроение праздника будет сопровождать вас весь день!

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

На 1 человека

40 мл (1 чашечка) эспрессо лунго или приготовленного в гейзерной кофеварки кофе

25 г взбитых сливок

2 г стружки шоколада

10-20 г топленого молочного шоколада (по вкусу)

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растопите на водяной бане молочный шоколад в небольшой кофейной чашке, или просто положите мелко тертый шоколад на дно чашки.

Приготовьте эспрессо лунго, налейте его в стакан и перемешайте с шоколадом.

Сверху добавьте взбитых сливок.

Посыпьте шоколадной стружкой.

 

Мароккино

 

Marocchino fondente - простой и вкусный кофейный рецепт для энергичного начала (или яркого завершения) самого романтичного дня в году

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

На 1 порцию

1 Эспрессо

Тертый темный шоколад

Какао-порошок

Черный перец

Взбитое из горячее молоко

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Эспрессо налить в небольшую стеклянную чашку.

Добавить хлопья черного шоколада.

Обильно присыпать какао-порошком и черным перцем.

Сверху выложить крем из взбитого горячего молока.

Посыпать сверху какао-порошком в качестве украшения.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости День Святого Валентина

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