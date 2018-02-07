Названы рецепты идеального утра в День Святого Валентина

Приближение Дня всех влюбленных невольно настраивает нас на романтический лад: чтобы рассказать о своих чувствах, мы ломаем голову в поиске идеальных мест и подарков, которые сделают этот день незабываемым.
И хотя мы готовы ради наших половинок на невероятные поступки и подвиги, главный секрет успеха Дня Святого Валентина – проявлять заботу и внимание даже в мелочах. Хотите удивить и порадовать любимого человека - вспомните об увлечениях, о вскользь упомянутых желаниях, сделайте то, чего никогда не делали раньше, и тогда этот день может действительно запомниться надолго.
Главное - создать праздничное настроение уже с утраи не мыслить шаблонами! Но не мыслите шаблонами, Введь то, что красиво выглядит в кино и на страницах журналов, в жизни может оказаться совсем не таким романтичным. Так, «кофе в постель» может обернуться настоящей катастрофой – ведь есть лежа, а уж тем более пить горячий кофе, не очень удобно.
Хотите приятно порадовать свою половинку? Тогда приготовьте необычный завтрак со свежими фруктами или выпечкой и собственноручно сварите вкусный кофе «с изюминкой», добавив в него изюминку! В такой особенный день эксперты компании Lavazza рекомендуют добавлять в кофе шоколад, который создаст неповторимую сладость и аромат. Вариаций на тему кофе и шоколада может быть бесконечно много. Например, если в эспрессо налить в небольшую стеклянную чашку, добавить в него хлопья черного шоколада, какао и обильно присыпать какао-порошком и черным перецем, а сверху выложить крем из взбитого горячего молока, то вы получите необычный страстный Мароккино. А кофе по-венски с топленым шоколадом и взбитыми сливками будет похож на сладкий, но бодрящий десерт!
А в качестве сюрприза подумайте о валентинках ручной работы с пожеланиями, о мини-альбоме или магнитиках с вашими фотографиями из Instagram. В качестве дополнения к такому кофе можно приготовить печенье с шуточными «любовными» предсказаниями.
Важно, чтобы все в этот день было наполнено любовью, даже обычный утренний кофе, поэтому эксперты компании Lavazza рекомендуют использовать в процессе его приготовления шоколад! Всего несколько кусочков шоколада добавят напитку сладости и аромата, а дополнительный заряд серотонина может сделать это утро по-настоящему незабываемым!
Несколько рецептов кофе с шоколадом от компании Lavazza:
Этот маленький, но очень изысканный кофе довольно просто приготовить, а настроение праздника будет сопровождать вас весь день!
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 человека
40 мл (1 чашечка) эспрессо лунго или приготовленного в гейзерной кофеварки кофе
25 г взбитых сливок
2 г стружки шоколада
10-20 г топленого молочного шоколада (по вкусу)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растопите на водяной бане молочный шоколад в небольшой кофейной чашке, или просто положите мелко тертый шоколад на дно чашки.
Приготовьте эспрессо лунго, налейте его в стакан и перемешайте с шоколадом.
Сверху добавьте взбитых сливок.
Посыпьте шоколадной стружкой.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 порцию
1 Эспрессо
Тертый темный шоколад
Какао-порошок
Черный перец
Взбитое из горячее молоко
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Эспрессо налить в небольшую стеклянную чашку.
Добавить хлопья черного шоколада.
Обильно присыпать какао-порошком и черным перцем.
Сверху выложить крем из взбитого горячего молока.
Посыпать сверху какао-порошком в качестве украшения.
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