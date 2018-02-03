Кристина Михалихина: Все прелести ювелирных изделий на заказ или почему мои изделия называют предметами искусства

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Желание выглядеть красиво присуще, пожалуй, любому человеку. Люди издавна украшали себя самыми разными способами, а в наше время особую популярность приобрели ювелирные изделия.

Всевозможные кольца, броши, браслеты и колье производятся и продаются в огромных масштабах. И такое количество предложения не могло не отразиться на качестве и оригинальности изделий. Если раньше покупая кольцо владелица знала, что больше ни у кого такого не будет, то сегодня одинаковые украшения встречаются очень часто. Отсюда и вырос спрос на уникальные ювелирные изделия ручной работы. Именно о них и их достоинствах нам рассказала Кристина Михалихина - главный дизайнер ювелирной компании Dokimm.

Изделие, которое мастер сделает своими руками, может быть абсолютно любой сложности. Ювелир не бездушная машина по штамповке, поэтому даже самые мелкие детали будут выполнены с грациозной тщательностью. Мастер всегда с особой тщательностью контролирует весь процесс изготовления украшения. Качество его работы – его репутация. Поэтому заказывая драгоценные украшения у ювелира, вы всегда уверены в их качестве.

Наши ювелиры работают с соблюдением всех норм и стандартов. Мы применяем исключительно качественные материалы, которые прошли проверку подлинности и отвечают актуальным требованиям.

Безусловно, украшения, которые вы делаете на заказ, вы сможете надеть не сразу. Пройдет как минимум неделя (время зависит от сложности заказа) с момента получения заказа до его выполнения. Но удовольствие, которое испытывает владелец, любуясь своим уникальным украшением, гораздо превосходит все неудобства ожидания. Да и осознание того, что вы сами лично были причастны к созданию шедевра, наполняет сердце гордостью.

Сделанное на заказ украшение уже имеет свою историю, и продолжение этой истории будет именно таким, каким захотите именно вы.