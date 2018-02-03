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Кристина Михалихина: Все прелести ювелирных изделий на заказ или почему мои изделия называют предметами искусства

Суббота, 03 Февраля 2018 11:59
Кристина Михалихина: Все прелести ювелирных изделий на заказ или почему мои изделия называют предметами искусства Фото из открытых источников

Желание выглядеть красиво присуще, пожалуй, любому человеку. Люди издавна украшали себя самыми разными способами, а в наше время особую популярность приобрели ювелирные изделия.

 

Всевозможные кольца, броши, браслеты и колье производятся и продаются в огромных масштабах. И такое количество предложения не могло не отразиться на качестве и оригинальности изделий. Если раньше покупая кольцо владелица знала, что больше ни у кого такого не будет, то сегодня одинаковые украшения встречаются очень часто. Отсюда и вырос спрос на уникальные ювелирные изделия ручной работы. Именно о них и их достоинствах нам рассказала Кристина Михалихина - главный дизайнер ювелирной компании Dokimm.

 

Изделие, которое мастер сделает своими руками, может быть абсолютно любой сложности. Ювелир не бездушная машина по штамповке, поэтому даже самые мелкие детали будут выполнены с грациозной тщательностью. Мастер всегда с особой тщательностью контролирует весь процесс изготовления украшения. Качество его работы – его репутация. Поэтому заказывая драгоценные украшения у ювелира, вы всегда уверены в их качестве.

 

Наши ювелиры работают с соблюдением всех норм и стандартов. Мы применяем исключительно качественные материалы, которые прошли проверку подлинности и отвечают актуальным требованиям.

 

Безусловно, украшения, которые вы делаете на заказ, вы сможете надеть не сразу. Пройдет как минимум неделя (время зависит от сложности заказа) с момента получения заказа до его выполнения. Но удовольствие, которое испытывает владелец, любуясь своим уникальным украшением, гораздо превосходит все неудобства ожидания. Да и осознание того, что вы сами лично были причастны к созданию шедевра, наполняет сердце гордостью. 

 

Сделанное на заказ украшение уже имеет свою историю, и продолжение этой истории будет именно таким, каким захотите именно вы.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости украшения

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