Сталинградская битва: В России отметят 75-летие победы

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Второго февраля 2018-го года (то есть сегодня) в Российской Федерации вспоминают героев Сталинградской битвы, которые семьдесят пять лет назад разгромили немецко-фашистских оккупантов в Сталинграде, и, тем самым, буквально переломили ход Великой отечественной войны в пользу СССР.

Празднование очередной годовщины победы в Сталинградской битве, как следует из прошлогоднего указа президента России Владимира Путина, является событием федерального статуса.

На территории Волгограда и других городов РФ пройдут многочисленные праздничные мероприятия, в том числе и весьма масштабные — например, военные парады, авиационные шоу, салюты артиллерии, а также красочные фейерверки. В торжествах в Волгограде, кстати, поучаствует и лидер РФ Владимир Путин.

Победа в Сталинградской битве далась Советскому Союзу невероятно дорого — количество убитых (среди которых не только военнослужащие, но и мирные граждане) составило около семисот тысяч человек. Оккупанты, в свою очередь, потеряли полмиллиона человек. В общем, речь идет об одной из самых кровавых битв в истории человечества. Из которой, очевидно, нужно извлечь ценные уроки.