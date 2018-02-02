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Сталинградская битва: В России отметят 75-летие победы

Пятница, 02 Февраля 2018 10:07
Сталинградская битва: В России отметят 75-летие победы Фото из открытых источников

Второго февраля 2018-го года (то есть сегодня) в Российской Федерации вспоминают героев Сталинградской битвы, которые семьдесят пять лет назад разгромили немецко-фашистских оккупантов в Сталинграде, и, тем самым, буквально переломили ход Великой отечественной войны в пользу СССР.

 

Празднование очередной годовщины победы в Сталинградской битве, как следует из прошлогоднего указа президента России Владимира Путина, является событием федерального статуса.

 

На территории Волгограда и других городов РФ пройдут многочисленные праздничные мероприятия, в том числе и весьма масштабные — например, военные парады, авиационные шоу, салюты артиллерии, а также красочные фейерверки. В торжествах в Волгограде, кстати, поучаствует и лидер РФ Владимир Путин.

 

Победа в Сталинградской битве далась Советскому Союзу невероятно дорого — количество убитых (среди которых не только военнослужащие, но и мирные граждане) составило около семисот тысяч человек. Оккупанты, в свою очередь, потеряли полмиллиона человек. В общем, речь идет об одной из самых кровавых битв в истории человечества. Из которой, очевидно, нужно извлечь ценные уроки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Сталинград

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