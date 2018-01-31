Исследование: Наглые люди редко следуют инструкциям

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Если вы считаете, что заслуживаете больше, чем другие, вы, вероятно, не слишком любите следовать инструкциям. Согласно данным нового исследования, опубликованного в Social Psychological and Personality Science, наглые люди менее склонны следовать инструкциям.

«Я провела некоторые другие исследовательские проекты, в которых я изучила людей, которые считают, что им все должны. Похоже, я испытывала трудности с тестированием своих гипотез в некоторых исследованиях, потому что участники не следовали моим инструкциям», - объяснила автор исследования Эмили М. Зитек из Cornell University.

«Это наблюдение также, казалось, соответствовало комментариям некоторых менеджеров и профессоров о своих сотрудниках и учениках - они игнорировали свои инструкции, а потом жаловались. (Похоже, подчиненным было бы лучше, если бы они следовали инструкциям с самого начала, - так почему же они не делали это?) После этих наблюдений я хотела эмпирически проверить, будут ли наглые и гордые люди игнорировать инструкции и, если да, то почему это так».

В серии из шести исследований, в которых участвовало в общей сложности 1 259 участников, исследователи обнаружили, что люди с большей вероятностью игнорируют инструкции. Более наглые люди также с большей вероятностью заявили, что будут игнорировать инструкции других в гипотетических сценариях.

Исследователи пытались убедить людей следовать инструкциям различными способами. Но никто не следовал.

«Одна из основных вещей, которые я узнала, состоит в том, что трудно заставить наглых людей следовать инструкциям в той же степени, - сказала Зитек PsyPost, - Похоже, что люди не соблюдали инструкции, потому что считали, что эти инструкции являются несправедливыми к ним. В будущих исследованиях следует изучить, как заставить таких индивидов следовать инструкциям».