Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Когда Масленица в 2018: Москва будет гулять с 9 по 18 февраля

Когда Масленица в 2018: Москва будет гулять с 9 по 18 февраля

Понедельник, 29 Января 2018 11:59
Когда Масленица в 2018: Москва будет гулять с 9 по 18 февраля Фото из открытых источников

Масленичные гулянья, которые в 2018 году организуют столичные власти, будут особенно масштабными — сообщают СМИ, по данным которых, в Москве приуроченные к Масленице мероприятия будут проводиться с девятого по восемнадцатое февраля.

 

"Театрализованные представления, ярмарки и другие действа будут разворачиваться на центральных площадях и улицах Москвы. Масленица-2018 продлится в Москве с девятого по восемнадцатое февраля", — сообщил представителям прессы Сергей Собянин, городской голова столицы РФ.

 

Собянин уточнил, что масленичные ярмарки и представления будут проходить, например, на Тверском бульваре и Новом Арбате, а также в Камергерском переулке. Довольно необычная программа, как отметил Собянин на своей странице в микроблогинговом сервисе "Твиттер", будет в парке Коломенское.

 

На офпортале мэра и правительства Москвы, тем временем, появилась информация о конкретном количестве праздничных площадок. Их в этом году будет двадцать пять. Организаторы фестивальных площадок говорят, что они постарались воссоздать атмосферу Масленицы, характерную для разных регионов Российской Федерации. В общем, праздник должен пройти на славу.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Масленица

Главное за сутки
Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Готовящийся в Вашингтоне «кремлевский доклад» в Москве считают прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы действительно считаем, что…
Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета. По данным…
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…

Читайте также
Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Самостоятельное снятие интимного напряжения может быть очень опасным для здоровья и жизни — заявляют ученые, выяснившие, что мастурбация, кроме некоторых положительных эффектов, таит в себе и значительные опасности. "Особенное беспокойство…
Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение Любители индийской кухни, закажите себе вторую порцию! Потому что ежедневное употребление частого компонента большинства ее блюд этой помогает всегда находиться в хорошем настроении и иметь отличную память. Исследование проведено Калифорнийским…
Ученые раскрыли смертельную опасность сладкого Ученые раскрыли смертельную опасность сладкого Регулярное употребление значительного объема сладкой еды может провоцировать проблемы с кровоснабжением отдельных внутренних органов. С годами, как выяснили исследователи из Копенгагенского университета, это может приводить к таким серьезным патологиям, как…
Ученые: Попытки управлять климатом приведут к катастрофе Ученые: Попытки управлять климатом приведут к катастрофе Идея об искусственном управлении климатом Земли, которая становится все более популярной в последнее время, не приведет ни к чему хорошему — уверены исследователи из Соединенных Штатов Америки, по расчетам которых,…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.