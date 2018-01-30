Когда Масленица в 2018: Москва будет гулять с 9 по 18 февраля

Фото из открытых источников

Масленичные гулянья, которые в 2018 году организуют столичные власти, будут особенно масштабными — сообщают СМИ, по данным которых, в Москве приуроченные к Масленице мероприятия будут проводиться с девятого по восемнадцатое февраля.

"Театрализованные представления, ярмарки и другие действа будут разворачиваться на центральных площадях и улицах Москвы. Масленица-2018 продлится в Москве с девятого по восемнадцатое февраля", — сообщил представителям прессы Сергей Собянин, городской голова столицы РФ.

Собянин уточнил, что масленичные ярмарки и представления будут проходить, например, на Тверском бульваре и Новом Арбате, а также в Камергерском переулке. Довольно необычная программа, как отметил Собянин на своей странице в микроблогинговом сервисе "Твиттер", будет в парке Коломенское.

На офпортале мэра и правительства Москвы, тем временем, появилась информация о конкретном количестве праздничных площадок. Их в этом году будет двадцать пять. Организаторы фестивальных площадок говорят, что они постарались воссоздать атмосферу Масленицы, характерную для разных регионов Российской Федерации. В общем, праздник должен пройти на славу.