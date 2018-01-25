«ТаксовичкоФ» дарит бесплатный проезд ветеранам в День снятия блокады Ленинграда

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Двадцать седьмое января — день полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В честь очередной годовщины этого важнейшего для Санкт-Петербурга исторического события, городская служба такси "ТаксовичкоФ" объявляет акцию для ветеранов и блокадников.

По данным информационного ресурса politexpert.net, компания "ТаксовичкоФ" будет бесплатно перевозить всех пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда или участвовавших в Великой отечественной войне.

"Акция распространяется только на поездки внутри КАД", — уточняют представители компании "ТаксовичкоФ", так что блокадникам, которые захотят съездить в другой город, придется дождаться другой акции.

Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо вызвать такси "ТаксовичкоФ" и показать водителю удостоверение ветерана или медали "За оборону Ленинграда". Бесплатный проезд по Питеру, при этом, предоставляется всем ветеранам и блокадникам, то есть вне зависимости от их места жительства или гражданства.

"Пожилые люди редко пользуются Интернетом, поэтому расскажите об акции своим знакомым ветеранам", — говорят представители такси-компании.